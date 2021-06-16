婆婆列名單逼見長輩「車內送禮不是破口」　人妻秒掛電話

記者黃翊婷／綜合報導

全台防疫三級警戒延長至6月28日，在疫情尚未趨緩期間，一名人妻在臉書PO文抱怨，雖然一直提醒家人暫時不要探親、找朋友聚會，婆婆卻列出一張名單，要求丈夫載她去買伴手禮，還說送長輩禮品是要增進彼此感情，聽完當下真的超級傻眼，「我有兩個小孩5歲及2歲，不覺得會是高風險嗎？」

▲原PO不滿婆婆要求丈夫去給長輩送禮品。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本文當事人無關）

原PO在臉書「靠北婆婆2.0」15日刊出的文章中提到，她自認是一名乖巧、聽話的媳婦，雖然婚後沒有和婆婆住在一起，但經常和丈夫、孩子一起去探視，婆婆也常常向朋友誇讚她很會帶小孩，都不會讓長輩擔心，雙方都很尊重彼此。

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然而，原PO無奈表示，疫情升溫之後她一直提醒家人暫時不要去探親，也不要找朋友聚會，婆婆卻要求丈夫去買伴手禮，連名單都列出來了，說是要讓丈夫去送長輩禮品增進感情，讓她超級傻眼，「豬隊友總是不敢拒絕他媽媽任何事，但這（次）我真的生氣了，我有兩個小孩5歲及2歲，不覺得會是高風險嗎？」

原PO坦言，當下氣到直接打電話質問婆婆，這樣的行為可能會成為防疫破口，婆婆卻回答「不要下車就好」，但不下車怎麼送東西，她一氣之下乾脆匆匆掛了電話，不想再談，「我那麼保護我的家還有我的孩子，妳（婆婆）卻這樣搞破壞，我真的很生氣，疫情過後，從此我也不會跟著老公常常一起回去了，妳自私，我也不必要再尊重妳了！」

其他網友看完原PO的抱怨文，也紛紛留言力挺她，「疫情嚴重真的要靠大家自律」、「妳沒錯，破口就是這樣來的」、「一年365天偏偏選在這時候送，真的有心也不用等到這次吧！叫妳老公選，要送就別回家了」。