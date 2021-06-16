　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

美人闆娘搶名醫「掐臀寄生上流」　拖鞋公主被擊敗離婚

洪宗鄰（左）2019年與太太王茗茗（右）一同出席公益活動，拍照時甜蜜擁抱。（翻攝喜樂保育院臉書）

▲洪宗鄰（左）2019年與太太王茗茗（右）一同出席公益活動，拍照時甜蜜擁抱。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

引進日本按摩拖鞋發跡的「拖鞋公主」王茗茗，多年前在事業巔峰之際，嫁給彰化名醫洪宗鄰，二人結婚時以拖鞋為主題舉辦世紀婚禮，連婚戒都做成拖鞋造型，但昔日的佳話如今卻變調，王茗茗得知丈夫外遇，狀告經營卡拉OK的小三求償500萬元，日前彰化地院審理出爐，判處温姓小三應賠償王茗茗120萬元，雖然官司勝訴，但王心碎難平，已和丈夫離婚。

王茗茗指出，温女趁她在中國打拚事業之際趁虛而入，屢向她丈夫獻殷勤，二人發展出婚外情，並指丈夫為小三購置房產和百萬名車。

洪男與王女婚變，美滿緣分鬧進彰化地方法院（圖）。

而温女和先前所生的兩個女兒，就大咧咧住在他丈夫購置的房產中，温女一家人都明知她丈夫已婚身分，温的兩女兒也知道自己母親和她丈夫關係不單純，卻沒有人勸阻，依舊不避嫌，全家人反而快樂地均享受她丈夫給予的各種物質利益。

原本丈夫只是利用半夜三更進入小三住處過夜，後來關係愈來愈緊密，甚至直接邀約親朋好友到小三住處作客，小三還會帶著二個女兒跟著她丈夫一起送客人離開，燦笑揮手道別，不知情的外人眼裡，宛如是幸福的一家人。

王茗茗向法官表示，婚變造成她精神莫大的痛苦，洪宗鄰在和她離婚之前，曾承認和温夢蓁有婚外情，而她與洪宗鄰離婚後，温女便可以扶正，坐享洪宗鄰萬貫家產，因此以侵害配偶權為由，要求温女賠償500萬元。

2019年洪宗鄰（左）與卡拉OK店老闆娘温女（右）過從甚密，不僅一起去看地，温女還在過馬路時伸手摸洪屁股。

▲2019年洪宗鄰（左）與卡拉OK店老闆娘温女（右）過從甚密，不僅一起去看地，温女還在過馬路時伸手摸洪屁股。

王茗茗提出摸臀照指出，兩人明明是婚外情，但行為舉止絲毫不避諱，温女手掌明顯刻意張開，又兩人年紀均年屆6、70歲，怎麼可能在大街上展現過分親暱舉動如親吻擁抱，在一般人眼中，這類年紀的人出現牽手、撫摸臀部等行為，就已經是十分親密的互動，所以不應該以她沒有拍到大量照片，而去反推兩人摸臀並非親密行為。

洪宗鄰曾獲彰化縣醫療奉獻獎，事業成就在地方備受肯定。（翻攝洪宗鄰醫院附設護理之家臉書）

況且温女除了和她丈夫相偕看地，還會開著曾他丈夫的名車，一起到彰化田尾看盆景，兩人甚至曾在短短1個月內，從彰化遠赴新竹妙蓮宮進香捐獻4次。

洪宗鄰為彰化二林名醫，經營醫院及護理之家（圖）有成。

另外，王茗茗還提出錄音譯文指出，她和丈夫離婚之前，丈夫就曾承認和温女有婚外情，直接坦言：「事實我都承認跟接受，妳願不願意接受妳的老公，那也是妳的事情，妳如果接受，我就馬上跟她（指温女）完全的切斷，我先跟妳提出我的條件，我再跟她切斷、不做任何聯絡，啊如果妳認為想要離開我，我也尊重妳。」


更多鏡週刊報導
【名醫偷情美闆娘2】代理按摩脫鞋年收5千萬　她的婚禮超轟動連大咖都到場
【名醫偷情美闆娘3】「嫁給他一定很幸福」　女強人卻不知尪偷情偷到眾所皆知
【名醫偷情美闆娘4】女富商怒告小三破壞家庭　法院判決出爐

 
ET快訊
「拿到240名長者名單嚇到」　西園醫院恢復疫苗接種
台灣還有「迫切危機」！　台大醫收2大咖訊息：被攻破後果難料
台中男「狂砍學霸前妻27刀」塞行李箱　伴屍3天判決出爐
快訊／才打完AZ疫苗　台中驚傳2老年人死亡
西園醫院稱「疫苗沒到」取消接種　北市府怒了！揭真相回應
快訊／國道1號「20車連環撞」！　現場慘況曝
國光疫苗研發爆遭「衛福部刁難」　心冷出走台灣

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

台中箱屍案結果出爐！他「狂砍學霸前妻27刀」伴屍3天　判無期徒刑

快訊／才打完AZ疫苗　台中驚傳2老年人死亡

快訊／國道一號「20車連環撞」釀3傷！回堵3公里　現場慘況曝

300億賭王打造「台中殺手訓練營」　司機變大亨！致富史起底

快訊／國一南下民雄段20車連環追撞　死傷不明

美人闆娘搶名醫「掐臀寄生上流」　拖鞋公主被擊敗離婚

榜首航警自曝上班7年都過退休生活　進警大研所資格可能不保

人夫偷吃健身小三！正宮隔門聽「10秒淫叫」錄音　法官認證是本人

快訊／國一南下41.6K「物流車、2轎車追撞」　疑腦震盪2人送醫

快訊／內湖超商被4煞「擄走」…只因一輛保時捷！男子在泰山找到了

借鏡日本！高雄版宇美町式打法　「醫護動長輩不動」阿嬤讚：有效率

大安警自費穿4萬防護裝備執勤！　專業程度媲美「病毒實驗室」等級

王思佳孕婦穿搭「米妮穿唐老鴨衣服」笑翻　幫陳零九.邱鋒澤宣傳「別說姐姐偏心」

46歲謝金燕狂扭秀「川字腹肌」　還自備風扇ＸＤ快跟姐動起來！

賈永婕端午節「連跑5醫院捐HFNC」　各界湧入臉書致謝...她：同島一命

趙小僑防疫期間「冰箱GG了」崩潰　劉亮佐感性「用了16年」：劉子銓3歲就在了...

3個月沒見爸爸！阿金「狂奔迎接」 下秒急轉彎路過：先生你誰啊？

連假揪5友群聚「無罩搓麻牌」！　高雄男回應讓警氣炸：知道還打

轎車搶快左轉...撞飛直行休旅車　阿伯等紅燈被波及「當場爆頭亡」

頭卡襪子曬衣夾、滿臉驚嚇妝容 拍攝者笑翻：宅家太久變瘋女皇

台中箱屍案結果出爐！他「狂砍學霸前妻27刀」伴屍3天　判無期徒刑

快訊／才打完AZ疫苗　台中驚傳2老年人死亡

快訊／國道一號「20車連環撞」釀3傷！回堵3公里　現場慘況曝

300億賭王打造「台中殺手訓練營」　司機變大亨！致富史起底

快訊／國一南下民雄段20車連環追撞　死傷不明

美人闆娘搶名醫「掐臀寄生上流」　拖鞋公主被擊敗離婚

榜首航警自曝上班7年都過退休生活　進警大研所資格可能不保

人夫偷吃健身小三！正宮隔門聽「10秒淫叫」錄音　法官認證是本人

快訊／國一南下41.6K「物流車、2轎車追撞」　疑腦震盪2人送醫

快訊／內湖超商被4煞「擄走」…只因一輛保時捷！男子在泰山找到了

游錫堃：紓困4.0預算有信心18日三讀　立院盡最大努力協商

揪甘心！高市疫苗開打　新興警攙扶長者幫撐傘

「拿到240名長者名單嚇到」　西園醫院恢復疫苗接種：無意造成困擾

迪格隆傷勢無礙！下一場正常先發拚名人堂球星紀錄

潘瑋柏戴3200萬錶力推不到2萬「綠水鬼」 網驚「可以抄到這樣」！

打工第一份薪水買電視放老家！爸用到現在「突脫口1問題」二伯好揪心

女星大改造「帥氣中帶性感」　驚見成果興奮到出鏡

大陸神舟十二號載人太空船17日發射　3太空人名單出爐

美國主導下　「台海和平穩定」成國際政治焦點

台中箱屍案結果出爐！他「狂砍學霸前妻27刀」伴屍3天　判無期徒刑

姪子高中老師超嗨狂Diss：關你屁事XD　羅時豐遇對手「你那三年被她感染！」

社會熱門新聞

快訊／林暐哲翻臉告青峰　宣判出爐

淡水女子墜樓　警衛驚見腳掌斷肢

即／國道一號「20車連環撞」釀3傷

即／才打完AZ疫苗　台中驚傳2老年人死亡

快訊／國一南下民雄段20車連環追撞　死傷不明

美人闆娘搶名醫「掐臀寄生上流」　拖鞋公主被擊敗離婚

即／88歲嬤剛打完疫苗！卻被粽子噎到亡

人夫偷吃健身小三！正宮隔門聽「10秒淫叫」錄音

即／內湖超商被4煞擄　男子找到了

48台人豪宅詐騙　傳訊女友：我發大財

檢方出手了！高端股價「狂漲暴跌」引爭議

快訊／等打疫苗突倒地！桃園翁送醫不治

全營挫咧等！陸軍士官放假衝去買春　快篩結果出爐

航警自曝打混7年　進警大資格恐不保

更多熱門

關鍵字：

鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

張善為近況曝光！助理透露探視情形

美捐「80瓶疫苗」給這國！網傻：根本汙辱

新冠症狀已改變！　新排名曝光

快訊／林暐哲翻臉告青峰　宣判出爐

「惹到他就死定了」星座Top 5

北屯群聚案　兒怨鄰居隱匿萬華親友

毛弟邱宇辰PO黑畫面「謝謝讓我看清」　粉絲湧入關心

淡水女子墜樓　警衛驚見腳掌斷肢

印度神童預言成真　英國出事了！

即／國道一號「20車連環撞」釀3傷

拜託給我一餐！失業男餓到進警局求助

布拉格市長：希望盡快「運送疫苗到台灣」

夢多爆帶新歡賣場約會全被拍

沒排到疫苗不用生氣　醫：搶打AZ的人可能會後悔

苗博雅慚愧「全國民眾一起陪雙北坐牢」　鄉民傻眼

更多

最夯影音

更多
借鏡日本！高雄版宇美町式打法　「醫護動長輩不動」阿嬤讚：有效率

借鏡日本！高雄版宇美町式打法　「醫護動長輩不動」阿嬤讚：有效率
大安警自費穿4萬防護裝備執勤！　專業程度媲美「病毒實驗室」等級

大安警自費穿4萬防護裝備執勤！　專業程度媲美「病毒實驗室」等級

王思佳孕婦穿搭「米妮穿唐老鴨衣服」笑翻　幫陳零九.邱鋒澤宣傳「別說姐姐偏心」

王思佳孕婦穿搭「米妮穿唐老鴨衣服」笑翻　幫陳零九.邱鋒澤宣傳「別說姐姐偏心」

46歲謝金燕狂扭秀「川字腹肌」　還自備風扇ＸＤ快跟姐動起來！

46歲謝金燕狂扭秀「川字腹肌」　還自備風扇ＸＤ快跟姐動起來！

賈永婕端午節「連跑5醫院捐HFNC」　各界湧入臉書致謝...她：同島一命

賈永婕端午節「連跑5醫院捐HFNC」　各界湧入臉書致謝...她：同島一命

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面