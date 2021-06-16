美人闆娘搶名醫「掐臀寄生上流」　拖鞋公主被擊敗離婚

▲洪宗鄰（左）2019年與太太王茗茗（右）一同出席公益活動，拍照時甜蜜擁抱。（圖／鏡週刊提供，下同）



圖、文／鏡週刊

引進日本按摩拖鞋發跡的「拖鞋公主」王茗茗，多年前在事業巔峰之際，嫁給彰化名醫洪宗鄰，二人結婚時以拖鞋為主題舉辦世紀婚禮，連婚戒都做成拖鞋造型，但昔日的佳話如今卻變調，王茗茗得知丈夫外遇，狀告經營卡拉OK的小三求償500萬元，日前彰化地院審理出爐，判處温姓小三應賠償王茗茗120萬元，雖然官司勝訴，但王心碎難平，已和丈夫離婚。

王茗茗指出，温女趁她在中國打拚事業之際趁虛而入，屢向她丈夫獻殷勤，二人發展出婚外情，並指丈夫為小三購置房產和百萬名車。

而温女和先前所生的兩個女兒，就大咧咧住在他丈夫購置的房產中，温女一家人都明知她丈夫已婚身分，温的兩女兒也知道自己母親和她丈夫關係不單純，卻沒有人勸阻，依舊不避嫌，全家人反而快樂地均享受她丈夫給予的各種物質利益。

原本丈夫只是利用半夜三更進入小三住處過夜，後來關係愈來愈緊密，甚至直接邀約親朋好友到小三住處作客，小三還會帶著二個女兒跟著她丈夫一起送客人離開，燦笑揮手道別，不知情的外人眼裡，宛如是幸福的一家人。

王茗茗向法官表示，婚變造成她精神莫大的痛苦，洪宗鄰在和她離婚之前，曾承認和温夢蓁有婚外情，而她與洪宗鄰離婚後，温女便可以扶正，坐享洪宗鄰萬貫家產，因此以侵害配偶權為由，要求温女賠償500萬元。

▲2019年洪宗鄰（左）與卡拉OK店老闆娘温女（右）過從甚密，不僅一起去看地，温女還在過馬路時伸手摸洪屁股。

王茗茗提出摸臀照指出，兩人明明是婚外情，但行為舉止絲毫不避諱，温女手掌明顯刻意張開，又兩人年紀均年屆6、70歲，怎麼可能在大街上展現過分親暱舉動如親吻擁抱，在一般人眼中，這類年紀的人出現牽手、撫摸臀部等行為，就已經是十分親密的互動，所以不應該以她沒有拍到大量照片，而去反推兩人摸臀並非親密行為。

況且温女除了和她丈夫相偕看地，還會開著曾他丈夫的名車，一起到彰化田尾看盆景，兩人甚至曾在短短1個月內，從彰化遠赴新竹妙蓮宮進香捐獻4次。

另外，王茗茗還提出錄音譯文指出，她和丈夫離婚之前，丈夫就曾承認和温女有婚外情，直接坦言：「事實我都承認跟接受，妳願不願意接受妳的老公，那也是妳的事情，妳如果接受，我就馬上跟她（指温女）完全的切斷，我先跟妳提出我的條件，我再跟她切斷、不做任何聯絡，啊如果妳認為想要離開我，我也尊重妳。」



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