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6／28要解封最好方法曝　醫 ：這是防疫接下來的關鍵字

記者陳俊宏／綜合報導

台灣15日新增132例本土，對此，衛福部草屯療養院醫師沈政男認為，這樣一來，可以相信每日新增真的降到200例以下，不是假日效應了吧。他認為，依照這個趨勢，6月28日有機會降到新增兩位數，至於要解除三級警戒的最好方法，就是清零！一放開三級警戒就會死灰復燃？清零，就不會！清零，是台灣防疫接下來的關鍵字，大家一定要有這樣的雄心壯志。

沈政男在臉書說，其實，一個禮拜前就已降到每日發病200例以下，只因又發生了第三波家戶感染，而又回升了一些；他對這一個月多來的疫情發展，所想出的一個理論模式是：5月17日第一波萬華感染高峰以後，陸續每隔一星期又發生了家戶感染高峰，但感染規模越來越小，因為逐漸燒光。

沈政男表示，你看6月7日、6月8日是不是符合這個模式？於是當第三波家戶感染過去以後，疫情就降到了新低點；依照這個趨勢，6月28日有機會降到新增兩位數，其實，若不是家戶感染太嚴重，現在就應該是兩位數了。

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▼全台三級警戒持續至6/28。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼無奈,疫情,壓力,情緒,人際關係,等待解封,關係緊繃,孤獨,壓抑。（圖／記者周宸亘攝）

「只是，屆時，大家敢解封三級警戒嗎？這真是一個棘手的決定。」沈政男指出，解封一定會有疫情再起的風險，只是，這個風險多大，必須有科學根據，而不是憑直覺來判斷；怎樣的科學根據？可以把過去一個多月來，主要的群聚感染事件，其發生原因，做一個整理，以找出危險因子。

沈政男說，比如商店實名制、市場分流、雙鐵降載這些措施其實無關大局啦，甚至，上學上課、開會聊天、逛街看電影，這些可以戴口罩的活動，也都不是問題；重點在這裡：餐廳與小吃店，能不能開放內用？學校營養午餐，該怎麼吃？這是最傷腦筋的問題。

沈政男認為，要解除三級警戒的最好方法，就是清零！一放開三級警戒就會死灰復燃？清零，就不會！清零，是台灣防疫接下來的關鍵字，大家一定要有這樣的雄心壯志；不然，有沒有看到今天英國首相強森怎麼說？「我們要學習跟COVID共存」，讓他直呼「歹勢，我們不想要！」

▼沈政男說，要解除三級警戒的最好方法就是清零！（圖／記者周宸亘攝）

▲▼無奈,疫情,壓力,情緒,人際關係,等待解封,關係緊繃,孤獨,壓抑。（圖／記者周宸亘攝）

沈政男表示，「不可能清零」、「沒有疫苗，不可能壓制疫情」，是盡信書、吃到阿兜仔口水的看法，並不適用於台灣；即使大部分人都打了疫苗，如果沒有清零的決心，那麼也不可能清零，於是你依然必須忍受每日新增多少多少例的日子，「試問，台灣人要過這樣的日子嗎？歐美國家可以，但我們要嗎？如果不要，那麼，不管疫苗打了多少，一定要徹底壓制每一隻病毒，不要放過，直到清零為止。」

沈政男指出，新北市長侯友宜也提出了跟台北市長柯文哲類似的「冷區殲滅」，也就是從案例少的區域，先把病毒清光，然後再逐漸往熱區包圍過去；事實上中南部就是全台相對的冷區，因為沒有像雙北一樣讓病毒傳了四、五輪，比較容易清零，於是好幾個縣市都已陸續出現零確診了。

若疫情持續降溫，至6月28日是否可以各縣市做不同程度的分級警戒管理？對此，指揮中心指揮官陳時中表示，疫情隨時在變化，不排除任何可能，但也要與專家再進行討論。

►本文獲得沈政男醫師授權。

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