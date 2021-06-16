外星人會終結地球生命！　美學者挺霍金觀點：外星文明先進百萬年

▲外星文明多年來引人入勝，卻可能是人類文明的最大危機。（圖／路透社）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國海軍去年4月目擊不明飛行物（UFO），將影片歸檔為「不明空中現象」，該UFO以超音速飛行，並幾乎能在瞬間完成空中轉折，飛航能力超越現有已知的人類飛行器。英國已故知名學者霍金曾說過接觸貿然外星人恐導致人類文明和地球生命的毀滅，而美國物理學家布坎南（Mark Buchanan）也在《華盛頓郵報》表達相關觀點。

布坎南在《華盛頓郵報》的文章中指出，人類至今尚未有任何與外星人接觸的證據，「我們都應該心存感激」，因人類企圖和外星人接觸取得聯繫，若他們真的存在，「對我們來說可能極度危險」，人類必須釐清接觸的外星人的背景，是否有足夠智慧，或是來意是友善安全的，以及人類如何面對接觸的意圖。

布坎南指出一些科學圈內的專家已經就人類是否和其他文明接觸一事進行辯論，因為這樣的事情攸關整個地球的未來。他說過去60年來，科學家和天文學家持續透過無線電天文望遠鏡觀測，並利用聆聽太空訊號的方式尋找外星文明，但到目前為止都沒有成功，而隨著耐心的喪失，一些較激進的科學家乾脆轉守為攻，開始了「主動搜尋外星文明計畫」（METI）主動向外星發送出訊號，透過將地球曝光的方式企圖和外星文明取得聯繫。

這樣的行動已經讓發現外星文明和與外星人接觸的幻想、夢想與理想變得極有可能成真，但人類對於與外星文明接觸的下一步，始終沒有足夠的想像與討論，或是想像過為天真。布坎南表示搜尋外星人已經到了一個階段，必須透過國家和國際的法律來進行約束的程度，因為人類科技文明的進展，使得在沒有任何監管的情況下，任何一人只要能夠取得強大的傳輸科技，就可能對整個地球上的生命造成嚴重影響。

「那是因為我們最終接觸的的任何外星人，科技都可能遠比我們先進」，布坎南點出一個簡單的理由，「銀河中大部分的星體都比太陽還要更古老，若文明在其中一些星球上以相近的速度發展，那銀河系中許多文明發展理應超前地球數百萬年。這些文明也可能已經有了一系列的突破，開始向外尋找甚至是殖民其他星球。」

相同的論點英國已故知名學者霍金（Stephen Hawking）也曾經提出過，人類主動與外星文明接觸將會貿然招致滅絕的風險，過去人類歷史上的文明發展即有類似案例可參考。例如歐洲的哥倫布發現美洲新大陸，文明發展的差異導致滅絕性的病菌傳染，以及文明對文明的屠殺，造成美洲原住民數量大減超過70%。

因此霍金認為人類真正的挑戰並非在於如何找到外星人或被找到，而是搞清楚外星人的來意。相反地，樂觀的學者認為與外星文明接觸可能對地球有益，因能學習外星文明的技術，造福人類文明，提高人類壽命甚至是在地球永續生存的能力。