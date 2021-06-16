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星國男為中國政府招募線人蒐集情資　遭美遣返後再被拘留

▲▼新加坡男子姚俊威（Dickson Yeo）被吸收為中共間諜，蒐集美國及新加坡情報，自美被遣返後又遭星國政府拘留。（圖／翻攝自推特「@brunei_8964」）

▲新加坡男子姚俊威被吸收為中共間諜，蒐集美國及新加坡情報，自美被遣返後又遭星國政府拘留。（圖／翻攝自推特「@brunei_8964」）

文／中央社記者侯姿瑩新加坡16日專電

一名新加坡男子因涉嫌招攬美國官員以提供政治和國防機密資訊給中國，去年遭美國法院判入監服刑。他隨後於去年底被遣返回新加坡，入境後遭當局逮捕，並拘留至今。

新加坡內部安全局15日發布新聞稿表示，新加坡男子姚俊威（Dickson Yeo）從美國被遣返回星後，因他涉及從事外國代理人的行為而發出拘留令，自1月29日起將他拘留。

內安局指出，姚俊威在美國時已承認曾在美國境內非法擔任外國代理人的罪行。

內安局調查發現，姚俊威曾為「外國政府」的情報機構工作，且為了金錢報酬多次執行被交辦的事項。他被情報機構人員要求撰寫的報告也包括涉及新加坡的情報。

根據調查，姚俊威為此曾接觸多名新加坡人士，試圖索取資料來撰寫報告，他還在新加坡成立公司以掩飾相關行徑，並為外國政府招募人，甚至還為了蒐集更多情報而嘗試申請新加坡政府機構的職位，但並未成功。

內安局指出，姚俊威自2016年開始從事這些活動，直到2019年在美國被捕。

内安局表示，目前調查仍在進行中，持續拘留姚俊威是為了確保能徹底調查他的行為。「新加坡政府嚴肅看待任何人暗中與外國政府建立關係，且聽從外來勢力指令而參與有損我國安全及利益的活動，包括雙邊關係」。

星媒報導，姚俊威曾是李光耀公共政策學院博士生，為替中國蒐集情報，他透過利誘美國軍事人員及政府官員替他寫報告，再轉交中國。他2019年在美國被捕，去年7月在美國法院承認犯下非法當外國代理人的罪行。

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