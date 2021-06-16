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歐盟美國領袖峰會公報「中國出現3次」　提台海和平重要性

▲▼歐盟美國領袖峰會公報 。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統拜登與歐盟執委會主席范德賴恩（左）及歐洲理事會主席米歇爾（右） 。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者唐佩君布魯塞爾15日專電

歐盟美國領袖今天舉行峰會後發布公報，延續七大工業國集團（G7）立場，同樣強調維護台海和平穩定的重要性，並鼓勵以和平方式解決兩岸議題。

美國總統拜登（Joe Biden）出訪歐洲接連出席多場領袖峰會，繼英國七大工業國集團（G7）、布魯塞爾北大西洋公約組織（Nato）峰會後，今日則是前往歐盟總部出席歐盟美國領袖峰會，會晤歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）以及歐盟理事會（European Council）主席米歇爾（Charles Michel）。

峰會結束後歐盟發布一份名為「邁向新跨大西洋夥伴關係」的峰會公報，其中提到中國3次，並強調台海和平穩定的重要性，鼓勵兩岸問題和平解決。這與13日在英國落幕的G7峰會公報立場一致。

此外，這份公報同樣強調繼續關注新疆及西藏發生的侵犯人權行為、香港遭受侵害的自治和民主；以及其它經濟脅迫、虛假宣傳活動及區域安全問題。

在區域安全方面，公報指出嚴重關切東海和南海局勢，堅決反對任何單方面改變現狀、加劇緊張局勢的企圖，並重申尊重國際法重要性，包括各國主權權利和管轄權、以及航行和飛越自由等。

此外，公報強調將合作改革世界衛生組織（WHO），包括強化WHO突發衛生事件的準備和應對工作組，及呼籲WHO下一階段疫情起源調查必須透明、以科學為基礎且由專家主導，不受干擾。

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