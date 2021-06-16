法國放寬入境規定！已打疫苗免填緊迫理由　中國疫苗不在名單裡

▲法國放寬入境規定，曾接種疫苗可免填緊迫理由。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）



記者柯振中／綜合報導

法國政府放寬入境規定，9日起已接種疫苗人員入境，可不提供「緊迫理由」，而公告的疫苗當中，「中國產疫苗尚不在法國認可之列。」

根據中國駐法大使館官網消息，法國依據疫情狀況，將全球分為綠色、橙色、紅色三個區域，中國屬於橙色區域範圍，依照法國9日推出的新規定，若從橙色區域入境，必須符合4項規定。

4項規定寫明，無論是否有接種疫苗，乘客都須提供72小時內PCR檢測陰性證明，或48小時內TAG檢測陰性證明，入境後法國政府將隨機進行抗原檢測。

規定內寫著，若沒有接種疫苗，入境要填寫旅行表格，並標註「緊迫理由」，還要自行隔離7天。

▼若無施打疫苗，橙色區域入境需填寫旅行表格，標註「緊迫理由」，並自行隔離7天。（圖／取自免費圖庫Pixabay）



規定內提到，若已接種疫苗的人員，可不提供「緊迫理由」，已接種的意思是，已接種輝瑞（BNT）、阿斯特捷利康（AZ）、莫德納（Moderna）第二劑滿2周，或是接種嬌生（J&J）疫苗第一劑滿4周，曾有感染史的話，必須接種第一劑滿2周。

依據中國駐法大使館消息，「中國產疫苗尚不在法國認可之列。」

中國駐法大使館呼籲，由於目前疫情嚴峻，若有計畫前往法國，或是從回國後計畫返法的中國公民，若沒有緊急必要，盡量避免跨境旅行，若真的有必要，務必準備好相關證明。