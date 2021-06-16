中國成為「系統性挑戰」　趙立堅痛批北約「搞小圈子」不得人心

▲北約高峰會指中國是「系統性威脅」 。（圖／路透社）



記者林彥臣／綜合報導

北大西洋公約組織（NATO）日前在布魯塞爾召開高峰會，會後公報10度提到中國，指中國構成系統性挑戰。對此中國外交部發言人趙立堅在例行記者會上駁斥，搞小圈子和集團政治，搞意識形態站隊，強迫別的國家在陣營之間選邊，違背和平、發展、合作的歷史潮流，注定不得人心，也不會得逞。

趙立堅在15日的外交部例行記者會上，針對北約峰會公報的「中國構成系統係挑戰」結論回應表示， 世界上只有一個體系、一種秩序，那就是以聯合國為核心的國際體系和以國際法為基礎的國際秩序，搞小圈子和集團政治，搞意識形態站隊，強迫別的國家在陣營之間選邊，違背和平、發展、合作的歷史潮流，注定不得人心，也不會得逞。

趙立堅強調， 北約一方面呼籲其成員國加大軍費開支，要求成員國軍費達到或超過GDP 2%的水準，另一方面對中國正常的國防和軍隊現代化建設說三道四，這是典型的雙重標準。

▲中國外交部發言人趙立堅。（圖／CFP）



趙立堅指出，事實上，中國國防GDP佔比約為1.3%，遠不及北約自己的「及格線」，中國人均軍費開支低於全球均值，不及北約的5分之1。

趙立堅痛罵，北約歷史上劣跡斑斑，自己欠賬累累，多次給世界帶來戰爭與動盪，國際社會不會忘記，北約未經聯合國批准對南斯拉夫進行長達78天的狂轟濫炸，美國、英國等北約國家僅用一袋洗衣粉和擺拍影片作為「證據」，就對伊拉克、敘利亞等主權國家發動戰爭。

趙立堅說，「我們中國人更不會忘記中國駐南斯拉夫使館被炸的歷史慘案，這是北約欠中國人民的一筆血債。中國不對任何人形成'系統性挑戰'。我們將堅定捍衛自身主權、安全、發展利益」。

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