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防疫在家時間長愈看另一半愈不爽？5種愛的語言重拾親密關係

▲▼兩性,感情,新冠肺炎,疫情。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲受疫情影響不少人開始居家辦公，也讓很多伴侶隨著相處時間變長而產生更多磨擦。（圖／取自免費圖庫pexels，下同）

記者張芳瑜／綜合報導

受到新冠肺炎疫情影響，不少人開始在家辦公，隨著和伴侶之間相處的時間變長，發生摩擦和爭執的情況也愈來愈頻繁，不希望因此破壞與另一半的感情，想要兩人好好的處在同一空間，甚至能夠提升幸福感，讓彼此感情愈來愈好的話，不妨參考國外網站《brightside》文章，文中列舉作者Gary Chapman的暢銷書《愛的5種語言》，作者認為每個人給予和接受愛的方式不同，所以愛人應該試著相互理解，並在日常生活中付諸適合對方的「愛的行動」，才能在防疫的艱難時期，建立更有意義和充滿愛的關係。

1、肯定話語

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和另一半之間不論是口頭或是文字表達，都應該多點正面的肯定，像是讚美、鼓勵對方，或是簡單地說句「我愛你」；當對方埋頭工作時，對他說欣賞他努力辦公的帥氣模樣，或是另一半下廚料理三餐，享用時讓對方知道餐點非常美味，這些肯定能帶來的不僅僅是一種美好的感覺，還能滿足人們渴望感到被重視、被欣賞和有能力的心願。

2、服務行為

據作者Gary Chapman的說法 ，服務行為指的是為配偶做一些他平時就希望你做的事。而事情不一定是要做什麼大事，簡單如幫陽台植物澆水或是飯後順手洗碗盤，在他忙工作的時候為他切一盤水果等，主動地做這些細微的生活瑣事，能展現出對另一半無私的愛意，因此可以激勵人們並加深兩人感情間的連繫。

▲▼兩性,感情,新冠肺炎,疫情。（圖／取自免費圖庫pexels）

3、優質時間

優質時間是指給予某人全神貫注的注意力，但這不是指坐在一起追劇或打遊戲，而是和另一半在沒有電視、沒有電話，更沒有其他干擾的狀態下，將視線和專注力放在對方身上，這一種愛的語言非常重質不重量；但只要兩人之間擁有這樣短短的一段時光，就能讓對方知道自己在你的心中是重要的，建立起感覺良好的自信心，有助感情穩定。

▲▼兩性,感情,新冠肺炎,疫情。（圖／取自免費圖庫pexels）

4、肢體接觸

肢體接觸是人類出生為嬰孩時所學習的第一種交流方式，因此對於發展關係是至為重要的；作者Gary Chapman表示，可以試著握住愛人的手、抱一抱另一半，也可以帶著愛意親吻對方，透過肌膚相親觸摸彼此的心，非常簡單卻能直白地讓對方清楚你對他的愛，被愛的信號就像嗎啡一樣，能讓人心情舒暢、愉悅。

5、送禮物

挑選一個另一半喜歡的禮物送給他吧！不需要昂貴大禮，可能只是去便利商店買他最喜歡的巧克力，也可能是寫一張小卡片、送一束花。一個禮物背後代表的是時刻想著對方、希望對方開心的心意，讓收禮的人覺得自己是特別的、受到重視的；而當收到禮物的人笑得開心、充滿感激，送禮的你也會感到快樂，整個家都充滿了溫馨的氣氛。

▲▼兩性,感情,新冠肺炎,疫情。（圖／取自免費圖庫pexels）

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