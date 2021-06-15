快訊／捷克沒忘記台灣　布拉格市長：希望盡快「運送疫苗到台灣」

▲布拉格市長賀瑞普(Zdenek Hrib)已向總理表達，盡速運送疫苗到台灣的需求。（圖／翻攝自Zdeněk Hřib twitter）



記者林彥臣／綜合報導

去年曾經訪問台灣的捷克首都布拉格市長賀瑞普（Zdenek Hrib），在推特上發表一則影片表示，對於台灣的疫情變化感到很遺憾，也對於政治力阻礙疫苗運送到台灣感到震驚，已經向捷克總理、衛生部長、外交部長，表達盡速運送疫苗到台灣的急迫性。

賀瑞普在影片中說，他對於新冠肺炎疫情在台灣的大流行感到遺憾，直到3月為止，捷克每日還是有1.5萬的確診案例，整個國家都在封城，但只有短短3個月的時間，情況已經大不相同，人們已經逐漸回到正常的生活，期待享受夏天，所以只要保持頑強，情況就會改變，而疫苗也是解決大流行的主要途徑。

▲布拉格市長賀瑞普（Zdeněk Hřib）去年也是捷克訪台成員之一。（圖／翻攝自布拉格市長臉書「Zdeněk Hřib - primátor Prahy」）



賀瑞普強調，這就是為什麼他對於對於政治力阻礙疫苗感到震驚，他已經向總理、衛生部長、外交部長表達運送大量的疫苗給台灣，「你們的國家在我們的國家危難時幫助過我們，我想讓你們知道，我跟你們站在一起，所以你們要繼續保持頑強，並且照顧好你們自己。」

捷克總人口大約1000萬人，目前已接種疫苗人口666萬人，已經超過6成，完整接種2劑疫苗人口也有217萬人，佔總人口的20.3%。

賀瑞普推特影片

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