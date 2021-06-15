租屋反悔！她「一句話」讓房東甘願退回訂金　網笑翻：說話的藝術

▲女房客臨時說不租了...最後說了這句話，讓房東既無奈，但又有些開心。（圖／房東授權提供）

記者陳雕文／新北報導

新北市一名房東在13日晚間11點多收到訊息，原本答應承租套房的女子突然不租了，還想拿回2千元的訂金，房東頗感意外，而且先前已經為了該女子推掉好幾個要看房或下訂的民眾，因此追問退訂的原因，後來該女子說了一句話，房東瞬間傻眼，數分鐘後決定退訂金。網友看到對話截圖笑翻，「這理由很可以」！

那到底女房客說了什麼？根據對話截圖：

女房客說，「我房子可能沒有要租了…請問訂金能退給我嗎？」、「他（男朋友）覺得我住這裡他不放心…」

陳男回應，「這裡常駐3個管理員、2道門禁又是獨立套房，不夠安全嗎？」

女房客尷尬地說，「也不完全是這個原因啦…」、「那個訂金能退嗎？」

陳男說，「抱歉，如果不是合理性的原因可能沒辦法喔！」、「畢竟我幫你保留2個星期，推掉了好幾個要看房跟下訂的」。

女房客說，「呃…因為他（男朋友）覺得你長得有點好看啦…他會沒安全感」。

陳男傻眼了快8分鐘，「再給我你的帳號吧」。

▲沒想到女房客會退訂的理由，會是她的男友覺得房東太帥...（圖／房東授權提供）

據了解，35歲陳姓房東本身的職業是采耳師以及經營服飾的電商，去年開始身兼房東，出租位於中和的套房，他表示，「當初該名女房客是跟男友一起來看房的，看完房後希望租金能低些，所以我就幫她包管理費並降了2000，當下說回去考慮晚上給答覆。當天晚上就告知我願意承租並轉帳2000訂金給我，但她表示這陣子工作關係無法簽約，請我等她一陣子，我答應她也等了2個禮拜」。

陳男表示，「本來約好14日簽約，週末搬進來，結果13日晚上她就發了那些訊息。其實基本上是可以不用退訂金給她，但考量現在疫情大家都不好過，所以就覺得算了還是退給她」。

▲陳姓房東怎麼樣都沒想到，有一天會因為長得好看被退租。（圖／房東授權提供）

許多網友看完後笑翻留言，「這訂金我退得心甘情願」、「直接退錢不用講了，還得為自己的美貌道歉」、「這理由，會讓房東微笑的退款」、「炫耀文無誤」、「帥到被退房」、「說話的藝術啊！」，甚至有其他房東尷尬留言，「所以我都租得出去的意思是…」。

▼房東本身的職業是采耳師（圖／房東授權提供）

▼網友看到貼文，紛紛點開房東的照片並紛紛留言，「確實好看耶」。（圖／房東授權提供）