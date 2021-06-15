　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

租屋反悔！她「一句話」讓房東甘願退回訂金　網笑翻：說話的藝術

▲▼房東本身是采耳師，沒想到有一天會因為長得帥被退租。（圖／房東授權提供）

▲女房客臨時說不租了...最後說了這句話，讓房東既無奈，但又有些開心。（圖／房東授權提供）

記者陳雕文／新北報導

新北市一名房東在13日晚間11點多收到訊息，原本答應承租套房的女子突然不租了，還想拿回2千元的訂金，房東頗感意外，而且先前已經為了該女子推掉好幾個要看房或下訂的民眾，因此追問退訂的原因，後來該女子說了一句話，房東瞬間傻眼，數分鐘後決定退訂金。網友看到對話截圖笑翻，「這理由很可以」！

那到底女房客說了什麼？根據對話截圖：

女房客說，「我房子可能沒有要租了…請問訂金能退給我嗎？」、「他（男朋友）覺得我住這裡他不放心…」
陳男回應，「這裡常駐3個管理員、2道門禁又是獨立套房，不夠安全嗎？」
女房客尷尬地說，「也不完全是這個原因啦…」、「那個訂金能退嗎？」
陳男說，「抱歉，如果不是合理性的原因可能沒辦法喔！」、「畢竟我幫你保留2個星期，推掉了好幾個要看房跟下訂的」。
女房客說，「呃…因為他（男朋友）覺得你長得有點好看啦…他會沒安全感」。
陳男傻眼了快8分鐘，「再給我你的帳號吧」。

▲▼對話截圖。（圖／房東授權提供）

▲沒想到女房客會退訂的理由，會是她的男友覺得房東太帥...（圖／房東授權提供）

據了解，35歲陳姓房東本身的職業是采耳師以及經營服飾的電商，去年開始身兼房東，出租位於中和的套房，他表示，「當初該名女房客是跟男友一起來看房的，看完房後希望租金能低些，所以我就幫她包管理費並降了2000，當下說回去考慮晚上給答覆。當天晚上就告知我願意承租並轉帳2000訂金給我，但她表示這陣子工作關係無法簽約，請我等她一陣子，我答應她也等了2個禮拜」。

陳男表示，「本來約好14日簽約，週末搬進來，結果13日晚上她就發了那些訊息。其實基本上是可以不用退訂金給她，但考量現在疫情大家都不好過，所以就覺得算了還是退給她」。

▲▼房東本身是采耳師，沒想到有一天會因為長得帥被退租。（圖／房東授權提供）

▲陳姓房東怎麼樣都沒想到，有一天會因為長得好看被退租。（圖／房東授權提供）

許多網友看完後笑翻留言，「這訂金我退得心甘情願」、「直接退錢不用講了，還得為自己的美貌道歉」、「這理由，會讓房東微笑的退款」、「炫耀文無誤」、「帥到被退房」、「說話的藝術啊！」，甚至有其他房東尷尬留言，「所以我都租得出去的意思是…」。

▼房東本身的職業是采耳師（圖／房東授權提供）

▲▼房東本身是采耳師，沒想到有一天會因為長得帥被退租。（圖／房東授權提供）

▼網友看到貼文，紛紛點開房東的照片並紛紛留言，「確實好看耶」。（圖／房東授權提供）

▲▼房東本身是采耳師，沒想到有一天會因為長得帥被退租。（圖／房東授權提供）

ET快訊
女星腦瘤復發動手術！　「特殊面罩都是洞」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／國一南下41.6K「物流車、2轎車追撞」　疑腦震盪2人送醫

快訊／內湖超商被4煞「擄走」…只因一輛保時捷！男子在泰山找到了

台灣詐騙團48人歐洲住豪宅　百坪別墅泳池！傳訊女友「我發大財」

快訊／女子墜樓卡橫樑！一樓警衛聽到巨響　驚見「腳掌斷肢」掉落

違法進口中、越「18萬件隔離衣」流入市面　黑心廠商10萬交保

快訊／北市內湖成功路4刀煞當街擄人　警鎖定對象營救追捕中

女網友FB曝「台中14染疫市場」名單…下場慘！傳假訊息3人抓到了

警抓違規遭「亮槍嚇阻」快閃　他逃300分鐘被回馬槍擊敗

檢方出手了！高端股價「狂漲暴跌」引爭議　立案追查有無弊端

快訊／北市社子「島頭公園」驚見浮屍　檢警追查是否染疫

借鏡日本！高雄版宇美町式打法　「醫護動長輩不動」阿嬤讚：有效率

大安警自費穿4萬防護裝備執勤！　專業程度媲美「病毒實驗室」等級

賈永婕端午節「連跑5醫院捐HFNC」　各界湧入臉書致謝...她：同島一命

46歲謝金燕狂扭秀「川字腹肌」　還自備風扇ＸＤ快跟姐動起來！

趙小僑防疫期間「冰箱GG了」崩潰　劉亮佐感性「用了16年」：劉子銓3歲就在了...

3個月沒見爸爸！阿金「狂奔迎接」 下秒急轉彎路過：先生你誰啊？

連假揪5友群聚「無罩搓麻牌」！　高雄男回應讓警氣炸：知道還打

愛掛翠安！5歲妹全台語防疫宣導　提醒長輩減少群聚...奶音融化網

頭卡襪子曬衣夾、滿臉驚嚇妝容 拍攝者笑翻：宅家太久變瘋女皇

王思佳孕婦穿搭「米妮穿唐老鴨衣服」笑翻　幫陳零九.邱鋒澤宣傳「別說姐姐偏心」

快訊／國一南下41.6K「物流車、2轎車追撞」　疑腦震盪2人送醫

快訊／內湖超商被4煞「擄走」…只因一輛保時捷！男子在泰山找到了

台灣詐騙團48人歐洲住豪宅　百坪別墅泳池！傳訊女友「我發大財」

快訊／女子墜樓卡橫樑！一樓警衛聽到巨響　驚見「腳掌斷肢」掉落

違法進口中、越「18萬件隔離衣」流入市面　黑心廠商10萬交保

快訊／北市內湖成功路4刀煞當街擄人　警鎖定對象營救追捕中

女網友FB曝「台中14染疫市場」名單…下場慘！傳假訊息3人抓到了

警抓違規遭「亮槍嚇阻」快閃　他逃300分鐘被回馬槍擊敗

檢方出手了！高端股價「狂漲暴跌」引爭議　立案追查有無弊端

快訊／北市社子「島頭公園」驚見浮屍　檢警追查是否染疫

費城人宣布簽下李灝宇　簽約金近9年野手最高

法國放寬入境規定！已打疫苗免填緊迫理由　中國疫苗不在名單裡

E32021／薩爾達曠野之息2終於來了　黑底白字卡「2022」網友全暴動

賴明詔／齊心打贏抗疫的關鍵一仗：新冠疫苗的研發

韓國流行「Skinbrown」染髮風潮！氣質高級髮色　女神朴敏英也染了

「拜託給我一餐！」桃園男疫情失業沒飯吃…餓到找警哭求一碗泡麵

美國宣布捐「80瓶疫苗」給這國！網看傻：根本汙辱　真相曝光

蔡健雅巧手切水果「變成一幅畫」！芒果綻開是金魚…網嘆：太有才

女星喝咖啡細菌感染！　身邊同事也遭殃「吐的吐瀉的瀉」…超無奈

柯文哲批長者搶打疫苗「習慣不改」　許家蓓嗆：未先規劃怪民眾？

基隆男餓昏頭...闖紅燈毀3汽車　誤踩油門「360度迴轉」撞警機車

社會熱門新聞

快訊／林暐哲翻臉告青峰　宣判出爐

淡水女子墜樓　警衛驚見腳掌斷肢

即／88歲嬤剛打完疫苗！卻被粽子噎到亡

48台人豪宅詐騙　傳訊女友：我發大財

即／內湖超商被4煞擄　男子找到了

檢方出手了！高端股價「狂漲暴跌」引爭議

快訊／等打疫苗突倒地！桃園翁送醫不治

全營挫咧等！陸軍士官放假衝去買春　快篩結果出爐

即／北市內湖成功路4刀煞當街擄人　

黑心業者違法進口中、越18萬件隔離衣　仿冒MIT爽賣

即／慘遭上噸玉米粒淹沒！嘉義男無呼吸心跳

柯宇綸偷帽致火燒車　判拘役55日

亂傳台中14染疫市場　網友遭約談

即／北投住宅驚見「腐爛屍體」　警封鎖現場調查中

更多熱門

相關新聞

妹子提早解約1句話拿回押金！網跪喊高招

妹子提早解約1句話拿回押金！網跪喊高招

房客要求提早退租，原以為有什麼難言之隱，想不到真相讓房東啞口無言！一名房東昨天收到女房客傳訊說要退租，希望能拿回押金，理由是「男友那邊有一點意見」，語氣還支支吾吾有點尷尬，追問之後才知道竟然全是因為「房東長相！」

房東怕她「停班沒收入」逼搬走！還帶人來參觀

房東怕她「停班沒收入」逼搬走！還帶人來參觀

租客確診了！房東下令「8月底速搬離」

租客確診了！房東下令「8月底速搬離」

租透天厝聚賭抽頭 警破門逮12人

租透天厝聚賭抽頭 警破門逮12人

美女主播租屋5年　咬牙出手！為3兒砸千萬買新北房

美女主播租屋5年　咬牙出手！為3兒砸千萬買新北房

關鍵字：

租屋訂金房東

讀者迴響

熱門新聞

快訊／林暐哲翻臉告青峰　宣判出爐

淡水女子墜樓　警衛驚見腳掌斷肢

新冠症狀已改變！　新排名曝光

張善為近況曝光！助理透露探視情形

毛弟邱宇辰PO黑畫面「謝謝讓我看清」　粉絲湧入關心

布拉格市長：希望盡快「運送疫苗到台灣」

他「連跑4銀行」10萬紓困貸不了！網點出關鍵

「惹到他就死定了」星座Top 5

印度神童預言成真　英國出事了！

筱蕾腦瘤復發！手術不住院

即／88歲嬤剛打完疫苗！卻被粽子噎到亡

瑞豐夜市復業首日！一張照曝高雄人氣魄

賈永婕忙到凌晨…中午又送便當！被護理師1句話感動

孫德榮身價3億卻罹癌！名嘴：錢多也沒用

石崇良失言　醫發文挺：柯犯錯就甩鍋

更多

最夯影音

更多
借鏡日本！高雄版宇美町式打法　「醫護動長輩不動」阿嬤讚：有效率

借鏡日本！高雄版宇美町式打法　「醫護動長輩不動」阿嬤讚：有效率
大安警自費穿4萬防護裝備執勤！　專業程度媲美「病毒實驗室」等級

大安警自費穿4萬防護裝備執勤！　專業程度媲美「病毒實驗室」等級

賈永婕端午節「連跑5醫院捐HFNC」　各界湧入臉書致謝...她：同島一命

賈永婕端午節「連跑5醫院捐HFNC」　各界湧入臉書致謝...她：同島一命

46歲謝金燕狂扭秀「川字腹肌」　還自備風扇ＸＤ快跟姐動起來！

46歲謝金燕狂扭秀「川字腹肌」　還自備風扇ＸＤ快跟姐動起來！

趙小僑防疫期間「冰箱GG了」崩潰　劉亮佐感性「用了16年」：劉子銓3歲就在了...

趙小僑防疫期間「冰箱GG了」崩潰　劉亮佐感性「用了16年」：劉子銓3歲就在了...

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面