日本將贈100萬AZ疫苗給越南　外相認了：7月輪到東協4國家

▲日本16日將贈送100萬劑AZ疫苗給越南，而台灣則有望獲得第2批疫苗。（圖／記者湯興漢攝）

記者葉睿涵／編譯

日本外相茂木敏充15日證實，日本將免費贈予疫苗給越南、印尼、泰國、菲律賓、馬來西亞等東協國家，而越南將首先在16日獲得100萬劑AZ疫苗。該國也正在評估，是否還要為台灣提供第2批疫苗。

據路透社報導，日本繼6月初向台灣提供124萬劑的新冠疫苗後，外相茂木敏充在15日的例行記者會上證實，該國將在16日為越南提供100萬劑日本生產的AZ疫苗。將疫苗贈予越南的行動，只是該國「疫苗外交」的開端，因為茂木敏充也指出，日本正考慮在7月以後，為其他疫情嚴重的東協國家提供新冠疫苗。

茂木敏充特別點名數個國家指出，馬來西亞的疫情仍相當嚴峻，而印尼、泰國、菲律賓雖然情況已較為穩定，但有疫情的範圍還是很大，因此考慮在7月為這些國家提供疫苗。他也表示，之所以選擇為東協國家提供疫苗，是因為這些國家與日本有著極其重要的關係，也對實現日本倡導的「自由開放印太地區」很重要。

茂木敏充也提到，他們正在評估，是否有需要為越南和台灣再度提供更多疫苗，以協助2國渡過難關。

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