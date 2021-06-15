停車場突張血盆大口「30秒內吞噬汽車還吐泡泡」　居民還原真相

記者葉睿涵／編譯

印度孟買一座停車場最近突然冒出了一個大洞，導致原本停在該處的汽車，直挺挺地掉入洞中，被洞內的積水淹沒。意外發生後，市政府趕快找來吊車將汽車拉出，所幸並未造成人員傷亡。

據印度網路媒體The Logical Indian報導，印度網路最近瘋傳一段「停車場吞噬車子」的影片，原來是孟買的某座停車場，最近出現了驚悚的一幕，一輛汽車原本好端端地停在停車位上，沒想到地面卻突然下陷，露出一個大洞，導致車子跌入洞中，不到30秒就被洞內的積水完全淹沒，而「吞噬」了汽車的大洞，卻還在冒泡泡。

▲印度停車場地面下陷，導致車子掉入積水中。（圖／翻攝自YouTube／The Logical Indian）

當地居民指出，事故發生的地點原本是一口井，人們後來鋪上混凝土後，才形成了現在的停車場，供人們停車。民眾猜測，停車場可能因為年久失修、地底遭到侵蝕，加上連日的大雨導致地面坍塌出一個大洞，才發生了這起事故。

市政府在意外發生後，緊急找來抽水車將洞裡的積水抽走，並用吊車將掉入洞內的汽車吊上地面。還好，意外發生時，車內並沒有其他人，才沒有造成人員傷亡。

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