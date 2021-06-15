科技業警訊！美供應鏈報告「提台灣80多次」　與中國同列國安風險

▲ 就營收看來，台灣擁有僅次美國的全球第二大半導體產業。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國白宮日前發布一份供應鏈報告，針對半導體、電池技術、製藥及礦產4大關鍵領域供應鏈脆弱性進行全面分析。台灣、中國、日本及南韓科技供應商皆在報告中被指對美國國家安全存在「危險風險」，顯示美國強化自身供應鏈恐怕對亞洲企業帶來衝擊。

《日經亞洲》報導，這份厚達250頁的報告於8日公開，大部分內容針對中國。中國正與美國爭奪下一代技術霸主地位，但調查結果同時表明，華府對於過度依賴台灣等地供應商也感到擔憂。就營收看來，台灣擁有僅次美國的全球第二大半導體產業，與美國在政治與經濟上維持友好，卻因兩岸關係敏感，被指較為脆弱。

台灣與日本在報告中被提及80多次，「中國」或「中國人」則出現逾500次。《日經亞洲》指出，華盛頓尤其擔心台海關係。根據該報告，這二個經濟體擁有全球許多半導體設施，使全球晶片供應鏈處於地緣政治行動的「巨大風險」之下，「即使只是輕微衝突或禁運，也可能對美國造成立即且龐大的損害，並對美國供應鏈彈性產生長期影響。」

分析師與業界領袖說明，這份報告是一次警訊，提醒亞洲供應商應重新調整長期戰略。台灣一名晶片產業高層指出，「拜登政府在報告中點出許多新的投資機會，因為美國加大建構自己自強供應鏈的力度，但也表達對台灣等亞洲盟友的許多憂慮，並將其列為美國關鍵弱點，這是我們在川普執政期間沒有看見的⋯⋯這代表亞洲所有晶片公司可能都需要重新思考未來的商業策略。」

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