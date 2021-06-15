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日經：蔡英文面臨「萊豬、核能」公投　國民黨可能重獲支持

▲▼ 投票,投票箱,民間機構,選舉,選票,監票（圖／本報資料照）

▲台灣將於8月28日舉行公投。（示意圖／本報資料照）

記者吳美依／編譯

《日經新聞》報導，台灣總統蔡英文正在與新冠肺炎疫情奮鬥，其政府又將在夏天面臨考驗，也就是8月28日的公投，人民將針對反萊豬、重啟核四、珍愛藻礁以及公投綁大選做出表決。雖然可能不如2018年愛家公投一樣引發如此激烈的情緒，但4大題目仍可能對民進黨帶來打擊與挫折，讓親中的國民黨有機會重新贏回公眾支持。

報導指出，國民黨對於4大公投題目全部支持，而這個最大在野黨被認為缺乏資金又與年輕人脫節；執政的民進黨則是全部採取反對立場。但根據政治大學選舉研究中心調查，雖然台灣2/3選民嚴格依照黨派路線投票， 支持藍或綠色陣營，但這次約有40％選票搖擺不定。

科技部博士後研究員陳方隅表示，公投4大議題看似獨立，實際上卻都獲得主要反對黨支持，「結合起來將對執政黨形成很大的挑戰」。

陳方隅指出，如果4大題目皆通過，行政院長蘇貞昌可能請辭，這將使得民進黨失去2024年大選最強大的競爭者之一，也與台北以外的勢力變得疏離，「他有可能的替代人選，但與民進黨內部政黨派系缺乏強大連結，所以政府將無法有效運作，尤其地方政治層面更是如此。如果他們失去與地方政黨的聯繫，很可能也輸掉之後的大選」。

▲國民黨送交「反瘦肉精豬肉」以及「公投綁大選」公投案連署書，主席江啟臣發言。（圖／記者林敬旻攝）

▲國民黨送交「反瘦肉精豬肉」以及「公投綁大選」公投案連署書，主席江啟臣發言。（圖／記者林敬旻攝）

反萊豬

台灣民眾因為過去的食安醜聞，對於來自美國、含有萊克多巴胺（Ractopamine-laced）的豬肉抱持懷疑態度，但蔡英文2020年為了重啟停滯不前的協議，解除對美國豬肉與牛肉的長期進口禁令。雖然拜登政府宣布恢復與台貿易談判，許多餐廳與進口商也拒絕販售「萊豬」（ractopork），但國民黨仍因此在政治上得分。

台灣大學訪問學者列夫納赫曼（Lev Nachman）坦言，台灣人比較支持國產豬，幾乎可以說沒人會買美國豬肉，「但對於民進黨而言，通過這項法案依然很重要，因為它在台美貿易關係中地位至關重要」。

台灣因生產延遲而面臨嚴重疫苗短缺，日本如今已向台灣提供124萬劑AZ疫苗，美國也承諾提供75萬劑。因此，新冠疫苗的兩難困境也可能改變公眾對於美國的看法。

美國富蘭克林．馬歇爾學院（Franklin&Marshall College）助理教授顏維婷指出，如果台灣從美國那裡獲得更多疫苗，甚至獲得美國莫德納（Moderna）批准，在國內生產該公司的疫苗，就可能影響公共輿論。她坦言，「疫苗政治現在主導全台灣」，且在可預見的未來，直到台灣獲得足夠的疫苗為止，這都仍將是一個政治問題。

▲▼桃園大潭藻礁 中油天然氣三接棧橋。（圖／記者屠惠剛攝）

▲桃園大潭藻礁與中油天然氣三接棧橋。（圖／記者屠惠剛攝）

重啟核四&珍愛藻礁

台灣核電議題長期備受爭議，尤其日本2011年福島大地震、海嘯與核災三重災難後，人們恐懼進一步加深。但是，5月用電需求激增，造成斷電事故接連發生，也使得重啟核四、興建三接的能源政策成為關注焦點。

陳方隅指出，台灣老一輩民進黨員與活動人士將此議題視為關鍵，其中許多人的政治生涯都是從環保與反核運動開始；但年輕選民對於核能的感受沒有那麼強烈，因為他們對於福島或車諾比記憶稀薄。他預期，這場公投將會十分激烈。

公投綁大選

台灣的公投題目是否通過，其中一項門檻為25％，也就是大約500萬人支持，而這又與最後一個公投題目有關，因為與綁大選的公投通常投票率較高。顏維婷指出，民進黨希望公投與大選日分開，國民黨則希望結合在一起，她表示，「如果公投綁大選，就更容易操縱（選票），如果公投在另外一個日期，真正關心議題的人才會投票」。

★《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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