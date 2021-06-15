印度神童預言成真！　6／20後英國真的「出大事」

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記者張寧倢／綜合外電報導

料中新冠疫情而爆紅的「印度神童」阿南德（Abhigya Anand）於3日公布最新預言稱，推動大規模接種的英國、以色列將在6月20日「發生嚴重的大事」，甚至會出現可怕浪潮。如今，阿南德再次預言成功，英國首相強生宣布，鑒於Delta變種病毒的快速傳播， 原訂6月21日的解封日期將延後至7月19日。

▲「印度神童」再次預言成功，英國宣布解封日期必須延後1個月。（圖／翻攝自YouTube／Conscience）

根據本站先前報導，阿南德3日發布影片說明「如何預防下一波疫情」，其中提到他從去年就不斷重申「疫苗不是解方」，以接種率高，但疫情仍然嚴峻的塞席爾與智利為例指出，推動大規模接種的以色列與英國在6月20日之後，將面臨更嚴重的疫情惡化與新一輪的挑戰，「我真的不相信疫苗免疫反應，且我們不知道疫苗的成分。」

沒想到，首見於印度的Delta變種病毒在英國境內快速蔓延，英國確診病例7日至14日單周飆升109%，其中逾90%皆是Delta變種的病例，英國首相強生（Boris Johnson）於14日宣布，原訂於21日解封的「自由日」將延後1個月，至7月19日實施。不僅衛生官員預估，Delta變異株的傳染力可能比先前的主要病毒株高60%，醫學專家也警告，它可能引發第3波大流行。

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