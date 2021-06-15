要打我國產疫苗？　菲律賓總統發言人「否認致函台灣」

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▲ 高端疫苗日前宣布解盲成功的好消息。（圖／翻攝自高端重訊說明會）

記者陳宛貞／綜合外電報導

高端疫苗10日宣布解盲成功，聯亞預計月底解盲，15日有報導指出，菲律賓衛生當局致函台灣，有意採用我國產疫苗。菲律賓總統發言人羅奎（Harry Roque）稍早向當地媒體ABS-CBN表示，「我否認此一說法。」

菲律賓目前採用來自中國、俄羅斯、英國及美國的疫苗，羅奎15日被問及此事時，否認曾致函台灣尋求疫苗。菲國負責疫苗採購的政府跨部門抗疫工作小組執行長加維斯（Carlito Galvez Jr.）也表示，沒有要求捐贈任何不在菲律賓食品醫藥品局EUA建議名單上的特定疫苗。菲國衛生部長杜克（Francisco Duque III）則尚未做出回應。

ABS-CBN指出，儘管已向莫德納公司、阿斯特捷利康公司及COVAX訂購約2000萬劑疫苗，研發國產疫苗一直以來仍是台灣政府主要目標。台灣在疫情爆發初期相對安全，現正面臨國內病例激增，在全球疫苗生產問題下，僅3％人口至少接種第一劑疫苗。

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