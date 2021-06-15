　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

要打我國產疫苗？　菲律賓總統發言人「否認致函台灣」

你覺得六都「打疫苗」工作從通知到施打做得最好？

 179
2833
679
5963
10178
6539

總計 26371 票。

▲▼高端疫苗重大訊息記者會，注射後不良反應。（圖／翻攝自高端重訊說明會）

▲ 高端疫苗日前宣布解盲成功的好消息。（圖／翻攝自高端重訊說明會）

記者陳宛貞／綜合外電報導

高端疫苗10日宣布解盲成功，聯亞預計月底解盲，15日有報導指出，菲律賓衛生當局致函台灣，有意採用我國產疫苗。菲律賓總統發言人羅奎（Harry Roque）稍早向當地媒體ABS-CBN表示，「我否認此一說法。」

菲律賓目前採用來自中國、俄羅斯、英國及美國的疫苗，羅奎15日被問及此事時，否認曾致函台灣尋求疫苗。菲國負責疫苗採購的政府跨部門抗疫工作小組執行長加維斯（Carlito Galvez Jr.）也表示，沒有要求捐贈任何不在菲律賓食品醫藥品局EUA建議名單上的特定疫苗。菲國衛生部長杜克（Francisco Duque III）則尚未做出回應。

ABS-CBN指出，儘管已向莫德納公司、阿斯特捷利康公司及COVAX訂購約2000萬劑疫苗，研發國產疫苗一直以來仍是台灣政府主要目標。台灣在疫情爆發初期相對安全，現正面臨國內病例激增，在全球疫苗生產問題下，僅3％人口至少接種第一劑疫苗。

►菲律賓要我國產疫苗！「台灣EUA過了就直接打」　陳宗彥回應了
►菲律賓來函「台灣EUA審過就認」　國產疫苗可望銷往東南亞

宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

SpotifyKKBOXSoundOnApple PodcastGoogle Podcast

宅在家也不怕電費爆表　威技DC變頻節能除濕機限時下殺！

ET快訊
因疫情停業、遠距辦公薪水怎麼算？　勞動部出面說清楚
快訊／台中增1死！東區家族群聚　爺爺最晚確診病逝
快訊／疫情趨緩「開放內用」？　侯友宜回應了
快訊／戶籍不在新北沒得打疫苗？　侯友宜曝最新決策
快訊／打完疫苗一周　台北女搭自強號回台中確診
「印度變種病毒早晚入侵台灣」　侯友宜：要規劃打第三劑
快訊／剛打完疫苗！桃園男突倒地送醫不治
快訊／新北這區突爆家族群聚6例　侯友宜下令出動機動快篩隊
快訊／新北累計5780「板橋1205」　各行政區染疫數曝光
LIVE／新北確診連3天降到二位數　侯友宜最新說明
郭台銘的BNT疫苗要到手了！　陳時中證實
只示範一次！高雄版「宇美町式打法」縮時攝影曝　萬人讚爆
航警自曝「上班7年都過退休生活」　局長震怒了！下場曝光
快訊／今增8死！5旬女住院「3採才陽性」確診2天即過世
監測到病毒！陳時中坦言：台灣有「2地點」驗到病毒量
快訊／京元電子再增11例！1400移工隔離期滿　今將進行第一
雙北+91「一張圖看狀況」！陳時中曝疫情：是個好現象
「印度變異株」傳染力更強！　台灣有3例境外移入
6／28後各縣市分級警戒？　陳時中鬆口回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

菲律賓3成民眾拒打疫苗！她「送獨棟房」鼓勵接種　雄厚背景曝光

Delta變種至少擴散74國！傳播力高、易致重症　憂成全球主要毒株

要打我國產疫苗？　菲律賓總統發言人「否認致函台灣」

日韓化解恐無望！傳文在寅「東奧訪日」見菅義偉　日本駁斥非事實

越南爆院內感染　53名醫護接種2劑AZ疫苗仍確診

「英30%死者已打2劑」疫苗難擋變異株？　醫揭關鍵：死亡率僅0.1%

WHO：病毒傳播太快「超越全球接種速度」　G7捐10億劑疫苗還不夠

他不滿進入超市要戴口罩！竟持槍掃射　1店員中彈身亡、2人輕傷

皮膚科醫師一擠！她腋下「爆出超噁黃膿」　網全歪樓：想吃麵嗎？

疫苗奏效！　東京傳好消息：每月染疫醫護從525人狂降到47人

女友半夜洗澡唱《大火》被叫閉嘴　嚇到變小聲還森77網讚：還想聽

三寶婦闖紅燈撞重機「跌落在地」　起身扶車險爆衝！他路過幫熄火

許維恩揪王家梁「代言情趣用品」XD　大王半夜做宵夜給她吃..「甜蜜餵食」閃瞎！

賈永婕「252台HFNC」速捐各大醫院　募資6804萬買「救命神器」主動送暖！

隔離太無聊！他防疫旅館內錄音　吹風機、檯燈演奏《Bad Guy》

英國女王拿長劍切蛋糕笑翻賓客　妙回侍從提示：這一把更特別！

換我守護你 感謝醫護最前線

鼠薯《熱愛105°C的你》超厭世：誰發明的　吃小蝦快掉淚..網友再CUE唱劉德華！

針還沒打...膽小吉娃娃「怕吉了」睜大眼魔性狂叫、全身發抖猛縮

王少偉「5566我沒有少過」：心跟大家同在　孫協志「人數不代表56」：你永遠都是啊！

菲律賓3成民眾拒打疫苗！她「送獨棟房」鼓勵接種　雄厚背景曝光

Delta變種至少擴散74國！傳播力高、易致重症　憂成全球主要毒株

要打我國產疫苗？　菲律賓總統發言人「否認致函台灣」

日韓化解恐無望！傳文在寅「東奧訪日」見菅義偉　日本駁斥非事實

越南爆院內感染　53名醫護接種2劑AZ疫苗仍確診

「英30%死者已打2劑」疫苗難擋變異株？　醫揭關鍵：死亡率僅0.1%

WHO：病毒傳播太快「超越全球接種速度」　G7捐10億劑疫苗還不夠

他不滿進入超市要戴口罩！竟持槍掃射　1店員中彈身亡、2人輕傷

皮膚科醫師一擠！她腋下「爆出超噁黃膿」　網全歪樓：想吃麵嗎？

疫苗奏效！　東京傳好消息：每月染疫醫護從525人狂降到47人

Melody低調飛回美國娘家！網羨慕「剛好能打疫苗」…她1符號回應了

快訊／新北連三天確診降到2位數　侯友宜宣布新戰術「冷、熱」防堵

明天開吃！GODIVA打造全新「黑巧克力雪糕」　夾了草莓、檸檬茶餡

快訊／疑遭紅火蟻叮咬！淡水漁會理事長休克倒地　送醫搶救不治

小套房入手容易「分手難」　顏炳立勸：不如買老公寓

因疫情停業、遠距辦公薪水怎麼算？　勞動部出面說清楚

7-11新推邪惡「麵包箱」！還能買到老四川懶人包　全家開賣龍蝦箱

快訊／台中新增1死！東區家族群聚案　最晚確診爺爺10日亡

妹子提早解約「1句話」拿回全部押金！房東看完秒暈　網跪喊高招

最好禮物！新冠疫苗擴大開打適逢警察節　花蓮警開心接種疫苗

變態男木架梯隔窗偷窺入浴 眼前意外畫面讓他看不下去

國際熱門新聞

即／日外相：將對台灣追加提供疫苗！

即／Novavax宣布疫苗效力達90%　將向FDA申請授權

網美甜心吸飲料「下秒超反差」！網看傻

人妻偷吃！遭拖出家門「扒光遊街」

南韓挨批失禮狂妄！G7合照「刪掉南非總統」

英宣布延後解封1個月！　Delta變異株強64％

俄羅斯加油站大爆炸　24人受傷7人命危

北約盟國出兵保衛台灣？德媒曝內部最新共識

鮭魚之亂登德益智節目！來賓聽正解傻住

醫師一擠！她腋下爆出「超噁黃膿」

女爬「英國象鼻岩」失足！　墜46公尺慘死

解封在即！美染疫死亡人數「突破60萬」

嬌生疫苗受汙染銷毀200萬劑　南非廠加速生產

謝長廷曝幕後運作！　日參院一致挺台參與WHA

更多熱門

相關新聞

菲律賓否認打台EUA疫苗　他氣炸

菲律賓否認打台EUA疫苗　他氣炸

外傳菲律賓致函台灣，若國產疫苗獲得我EUA審核通過，菲律賓將會直接採認我國的EUA，讓國產疫苗在當地免做3期臨床、直接讓民眾施打。不過，菲律賓官方今（15）日否認。對此，國民黨文傳會副主委鄭照新諷刺，現在是在收集東南亞打臉印章嗎？

越南醫院53名員工確診　都已完整接種AZ疫苗

越南醫院53名員工確診　都已完整接種AZ疫苗

菲律賓要我國產疫苗！「台灣EUA過了就直接打」　陳宗彥回應了

菲律賓要我國產疫苗！「台灣EUA過了就直接打」　陳宗彥回應了

菲律賓民答那峨5.7地震！　餘震不斷

菲律賓民答那峨5.7地震！　餘震不斷

28歲快遞員戀上47歲人妻！　騙爸媽313萬討愛人歡心

28歲快遞員戀上47歲人妻！　騙爸媽313萬討愛人歡心

關鍵字：

高端疫苗菲律賓東南亞要聞

讀者迴響

熱門新聞

快訊／林暐哲翻臉告青峰　宣判出爐

瑞豐夜市重新營業邀逛街　網怒：還在三級欸

台大醫揭高雄「特權族群」：陳其邁太過分了

跟男友愛愛「隔天必尿道發炎」　正妹痛到哭

快訊／趨緩？今增132例本土「連3天單日個案低於200」

快訊／500萬劑BNT有望　鴻海、永齡收到專案進口許可函

沒排到疫苗不用生氣　醫：搶打AZ的人可能會後悔

陸選秀導師全是KPOP偶像出身！　韓網酸爆

關在家卻確診！　醫：錯誤防護反而感染

即／慘遭上噸玉米粒淹沒！嘉義男無呼吸心跳

是她向賈永婕求募HFNC！曝最初對話「驚呆了」

柯文哲一夜白頭？「視察照曝光」惹心疼

菲律賓來函「台灣EUA審過就認」　國產疫苗可望銷往東南亞

不敢在台北打疫苗！向太喊「只能快逃」：回祖國打

外出隨時注意這件事　醫：這是我判斷危險的方法

更多

最夯影音

更多
女友半夜洗澡唱《大火》被叫閉嘴　嚇到變小聲還森77網讚：還想聽

女友半夜洗澡唱《大火》被叫閉嘴　嚇到變小聲還森77網讚：還想聽
三寶婦闖紅燈撞重機「跌落在地」　起身扶車險爆衝！他路過幫熄火

三寶婦闖紅燈撞重機「跌落在地」　起身扶車險爆衝！他路過幫熄火

許維恩揪王家梁「代言情趣用品」XD　大王半夜做宵夜給她吃..「甜蜜餵食」閃瞎！

許維恩揪王家梁「代言情趣用品」XD　大王半夜做宵夜給她吃..「甜蜜餵食」閃瞎！

賈永婕「252台HFNC」速捐各大醫院　募資6804萬買「救命神器」主動送暖！

賈永婕「252台HFNC」速捐各大醫院　募資6804萬買「救命神器」主動送暖！

隔離太無聊！他防疫旅館內錄音　吹風機、檯燈演奏《Bad Guy》

隔離太無聊！他防疫旅館內錄音　吹風機、檯燈演奏《Bad Guy》

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面