少女打開Google地圖驚見「穿越時空的自己」！照片曝釣出1票過來人

一名少女在使用Google地圖時,突然看到6年前的自己。

記者葉睿涵/編譯

一名少女在使用Google地圖時,突然在地圖上看到6年前的自己,讓她感覺像是「穿越了時空一般」,於是她將照片上傳網路,沒想到竟在網路平台Reddit上釣出不少有相同經歷的網友。

據《每日星報》報導,一名17歲的網友在使用Google地圖時,突然看見自家門前的白色鞦韆上,坐著一個身穿粉色上衣、留有一頭長直髮的女孩,而這個女孩正望著前方的一個小湖,並通過手機講電話。

