少女打開Google地圖驚見「穿越時空的自己」！照片曝釣出1票過來人

▲一名少女在使用Google地圖時，突然看到6年前的自己。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者葉睿涵／編譯

一名少女在使用Google地圖時，突然在地圖上看到6年前的自己，讓她感覺像是「穿越了時空一般」，於是她將照片上傳網路，沒想到竟在網路平台Reddit上釣出不少有相同經歷的網友。

據《每日星報》報導，一名17歲的網友在使用Google地圖時，突然看見自家門前的白色鞦韆上，坐著一個身穿粉色上衣、留有一頭長直髮的女孩，而這個女孩正望著前方的一個小湖，並通過手機講電話。

Google Maps user finds their 11-year-old self on site some six years laterhttps://t.co/2OcJKL9C6W pic.twitter.com/xACDTz5lHX — Daily Star (@dailystar) June 14, 2021

網友仔細一看，才發現，照片中的女子竟是6年前的自己，於是她將自己的身影拍下，並以「我在Google地圖上找到11歲的自己」為題，上傳到社交媒體Reddit與網友分享。

照片在Reddit曝光後，瞬間就吸引了不少網友一同討論，還釣出了不少有類似經歷的網友也一起分享各自的經驗，有網友表示，他們在Google地圖相隔1100英里（約1770公里）的2個地點，找到了穿著完全相同衣服的自己，也有人在Google地圖上，看到16歲的自己正走進家中。

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