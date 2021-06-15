18歲女拒絕和表哥結婚！　被爸媽「榮譽殺人」活活勒死埋在田中

▲女子慘遭家人聯手殺害。（圖／翻攝自Twitter）

記者李振慧／綜合報導

義大利一名巴基斯坦裔18歲女子近來突然失蹤，後來被發現是遭家人殺害的榮譽殺人事件，在當地有男友的她因為不願意嫁給表哥，再加上想要過西方生活，慘被無法接受的家人活活勒死再埋在田中。

居住在義大利中部艾米利亞雷焦市(Reggio Emilia)的18歲女子阿巴斯(Saman Abbas)，上月1日中午被監視器拍到出現在父親沙巴(Shabbar)工作的農場中，人後來便突然失蹤，後來被發現是遭到家人設局殺害，被告包含父親沙巴、母親娜莎(Nazia Shaheen)、33歲叔叔哈斯南(Hasnain Danish)、33歲表哥諾曼努哈克(Nomanulhaq)與28歲表哥伊賈茲(Ijaz Ikram)。

警方根據監視器畫面，發現阿巴斯失蹤前一天，3名嫌犯哈斯南與2名表哥手上拿著一個裝滿鐵鏟等工具的藍色袋子跑到農場，待了2小時後才離開，而案發當天，阿巴斯手機接到男友傳訊息警告，聽說她的家人正在計畫殺害她，後來她與父母一起前往農場，13分鐘後人便再也沒有出現。

男友表示，他無意中聽到哈斯南揚言要殺害女友，所以特別警告女友，對方要他2天後去報警，沒想到女友真的遇害。事發後，死者父母以探訪親戚為由返回巴基斯坦，伊賈茲立即逃到歐洲，哈斯南與諾曼努哈克則是在義大利與法國邊境被攔截。

目前警方已逮捕到哈斯南、諾曼努哈克與伊賈茲3人，仍在巴基斯坦的死者父母沙巴與娜莎，堅稱女兒人在比利時沒有被謀殺，目前義大利檢方希望能將2人引渡回國接受調查，警方仍在農田持續搜尋遺體中。