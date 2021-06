他不滿進入超市要戴口罩！竟持槍掃射　1店員中彈身亡、2人輕傷

▲店員要客人戴口罩,竟遭連開數槍身亡。(圖/翻攝自推特/@JasminaAlstonTV)



記者張方瑀/綜合報導

美國喬治亞洲一名男子14日進入一間超市時,因為沒有佩戴口罩被收銀員要求離開,沒想到兩人爆發口角後,男子竟持槍朝著店內射擊,導致收銀員中彈身亡,還有另外兩人受傷,而男子也隨即遭到逮補。

根據當地媒體報導,喬治亞洲14日下午發生槍擊事件,30歲男子塔克(Victor Lee Tucker)未戴口罩就進入位在迪爾卡布郡(DeKalb County)的大熊超市(Big Bear Supermarket),當時收銀員阻止他進入,兩人就當場發生激烈口角,隨後塔克就在未購物的狀況下離開。

A suspected white supremacist named Victor Lee Tucker was told to wear a mask by a female cashier at a store in Dekalb County GA. He came back with a gun, then shot & killed the cashier. And he wounded others including a sheriff deputy.



And he was brought in alive pic.twitter.com/bZx8KN9Zq6