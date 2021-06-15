皮膚科醫師一擠！她腋下「爆出超噁黃膿」　網全歪樓：想吃麵嗎？

記者張寧倢／編譯

美國旅遊生活頻道TLC知名節目《戰痘醫師》（Dr. Pimple Popper），專門拍攝桑德拉•李（Sandra Lee）博士替病患解決各種皮膚科問題的過程，李醫師最近在TikTok帳號上傳一部影片，她替一名女病患擠出長在腋窩的囊腫，由於黃色的黏稠物太像義大利麵，隨即引起粉絲熱烈迴響。

▲女病患的腋窩乍看之下沒有異狀，但有顆小突起。（圖／翻攝自TikTok／@drpimplepopper）

根據《每日星報》報導，皮膚科博士桑德拉•李以實境節目《戰痘醫師》聞名世界，她13日在TikTok帳號@drpimplepopper上傳一部「腋下擠膿」影片竟吸引28.7萬人按讚、觀看次數超過60萬次，其實影片是截取自節目的精華片段，一名女性病患躺在手術台上，舉起自己的腋窩，第一眼幾乎看不出異狀。

▲皮膚科醫師用手指擠壓後，立刻爆出超噁黃色物質，被網友戲稱很像「義大利麵」。（圖／翻攝自TikTok／@drpimplepopper）

但下一秒，李醫師用手術刀切開隱藏在皮下的腫塊，黃色黏稠體立刻流出，接著她用手指從兩側擠壓，更多的黃色物質像擠牙膏一樣不斷湧出，但因為切口是一條直線，導致擠出來的形狀就像黃色的義大利扁麵。最後，李醫師耐心的用手術器械拉出粉色肉質囊袋，並將其剪除，減少復發機率。

報導指出，這名女性病患的腋窩長了一個脂肪細胞瘤，通常會有軟到硬的半透明囊腫，其中含有油性黃色液體，有單一的皮脂囊腫，也有多發性的脂肪囊腫，但無論如何，可以想見的是，網友們肯定會寫下許多有關義大利麵留言，「有人要吃麵嗎？」、「我不想吃義大利麵了」、「禁忌之麵」、「這肯定是義大利人」、「超級咖哩麵」、「芥末醬嗎？」

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