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巴西聖保羅疫苗運動普及！　年長者住院及死亡率大降

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雙北口水防疫，才成重災區！

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▲▼巴西,新冠肺炎,疫苗。（圖／路透）

▲巴西疫情逐漸緩和。（圖／路透）

文／中央社記者唐雅陵聖保羅14日專電

巴西自今年1月17日展開2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗接種以來，聖保羅州從60歲到100等5個年齡層住院和住院後死亡率都大幅下降。

聖保羅州衛生廳比較1月1日至9日和6月1日至9日感染COVID-19住院和住院後死亡的數據，分析100歲以上、90至99歲、80至89歲、70至79歲以及60至69歲等5個年齡層接種疫苗後遏阻疫情的效果。

在100歲以上的年齡層中，接種疫苗後住院治療的比例下降幅度最大，1月1日至9日有5例COVID-19住院病例，6月同期只有1例，減少80%；1月有3例住院後死亡病例，6月同期沒有任何病例。

今年1月有253名90至99歲的人因COVID-19在聖保羅住院，6月同期有106人，減少58.1%。此年齡層的住院後死亡人數減少81.1%，從1月的159人下降到6月的30人。

在80至89歲的年齡層中，有898人在1月因COVID-19 住院，6月1日至9日則僅有412人；因COVID-19住院死亡人數則從1月的439人下降到6月的105人，減少76%。

70至79歲的年齡層住院率減少幅度居第二位，達61.4%。1月1至9日共有1493人住院，而6月有576人住院。1月有546人死亡，6月同期僅有126人死亡，減少76.9%。

在60至69歲的年齡層中，1月1至9日有1898人因COVID-19住院，6月有968人，減少48.9%。1月有544人住院後死亡，6月有151人，減少72.2%。

▲▼巴西阿雷格里港（Porto Alegre）一家醫院的急診室滿滿都是收治的新冠患者。（圖／路透）

▲疫情重創巴西醫療體系，圖為阿雷格里港（Porto Alegre）醫院急診室。（圖／路透）

在對抗COVID-19的免疫競賽中，巴西許多州和市宣佈提前展開疫苗接種，比方聖保羅州政府就決定提前在9月中旬之前為所有18歲以上成年人接種至少1劑疫苗。

巴西聖埃斯皮里圖聯邦大學（UFES）傳染病專家馬西爾（Ethel Maciel）對巴西各地加快預防COVID-19的疫苗接種表示樂見其成，因為接種疫苗的速度是控制疫情大流行的關鍵。

馬西爾指出，出示醫生開具的合併症證明書是加快COVID-19疫苗接種速度的一個重大障礙，特別是從社會經濟角度來看，因為並非所有人都能輕易取得合併症證明以接種疫苗。因此，根據年齡進行疫苗接種工作仍是最民主且公平的方式。

馬西爾強調，目前最重要的是加快疫苗接種速度，「因為病毒就在我們眼前，唯有儘快提高免疫率，才能減少住院和死亡人數，有效控制疫情」。

聖保羅州人口約4600萬人，自今年1月17日以來有近1959萬人接種第1劑疫苗，超過596萬人完成2劑疫苗接種。

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