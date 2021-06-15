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PCR每天搞定1500件！陽明交大醫院藏黑科技　承載宜蘭8成量能

▲▼陽醫醫事人員在P2負壓實驗室內做高通量核酸檢測檢體的分裝（上圖）並分析結果。（圖／陽醫提供，下同）

▲▼陽醫醫事人員在P2負壓實驗室內做高通量核酸檢測檢體的分裝（上圖）並分析結果。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

為提升蘭陽地區防疫能量，陽明交通大學在林奇宏校長指示下，已將校內基因體中心高通量核酸檢測系統，移設位於宜蘭縣的陽明交通大學附設醫院，設備測試完成後於上周啟用，估計每日最大檢驗量可達1500件以上，將可乘載近八成蘭陽地區的檢驗量能。

▲▼陽醫醫事人員在P2負壓實驗室內做高通量核酸檢測檢體的分裝（上圖）並分析結果。（圖／陽醫提供，下同）

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陽明交大附設醫院檢驗科黃智生主任表示，此系統一般是研究型實驗室專用，特色是高通量的核酸檢測系統，在機械手臂自動分注系統的協助下，試劑以及檢體加到384孔盤時可避免人為誤差造成檢體加錯，且機械手臂運作時，人員又可以繼續執行分裝檢體以及萃取的步驟，不會浪費時間，亦可降低醫檢人員的工作負擔及壓力。

陽明交大附設醫院為宜蘭縣唯一傳染病專責醫院，2020年已建置宜蘭首座P2實驗室專責核酸病毒檢測。過去檢驗量能從每日處理800件檢體，如今一舉大幅提升至每日最大檢驗量可達1,500件以上，若以宜蘭縣粗估每日最大檢體量約2,000件的情況下，陽明交大附設醫院已可乘載趨近八成以上檢驗量能，在速度決戰疫情的關鍵時刻讓宜蘭縣的疫情防治效能大為躍進，掌握最關鍵的檢測速度與確診時間，防堵疫情力守蘭陽平原。

陽明交通大學校長表示，新冠肺炎疫情持續擴大，附設醫院在蘭陽地區擔負了疫情防治專責醫院的重要任務，尤其防堵疫情破口關鍵點在於病毒的檢測速度與確診時間，因此，首要加速宜蘭縣社區篩檢作業，檢測需求勢必大量增加並且要達成「確診報告及時性，零回歸校正」的目標。

林奇宏校長說，校方有充足的生物科技研究能量也絕對力挺陽明交大醫院共同守護宜蘭，因此，立即指示校方支援檢驗人力同時將核酸檢測設備系統移設附設醫院，以擴增專責實驗室檢驗量能。

陽明交通大學附設醫院院長楊純豪表示，疫情持續延燒，感謝宜蘭縣政府對陽明交大醫院的支持投注蘭陽首座專責實驗室，奠基院方持續擴大實驗室檢驗量能的基礎，才能承擔全縣各醫院及篩檢站的檢體檢測量，光自今年5月疫情大爆發迄今已檢測約14,000件檢體，而今，能再加上校方大力奧援，由學校挹注資源結合臨床使用，是院方的優勢，相信在學校、縣政府的支持通力合作下，陽明交大醫院堅實的團隊有信心持續加速與時間賽跑，以快速準確地篩出社區中的確診者，防堵疫情力守蘭陽平原。

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