俄國如何應對中國「武力犯台」？普丁表態：不評論假設性議題

▲普丁接受美媒專放時，提到對於台灣海峽議題的看法。（圖／路透社）

記者羅翊宬／綜合報導

俄羅斯總統普丁日前接受美國媒體專訪，當被問及是否知情中國正計畫以武力謀取台灣，以及當中國軍方若對台海付諸行動，俄羅斯會有何種反應。對此普丁表示，絕對不會回答對任何假設性的提問，認為政治不必存在假設性的語氣。

根據外媒報導，普丁接受美媒《國家廣播公司》（NBC News）專訪，該則專訪於當地時間14日被刊登，當記者向普丁問道中國是否可能武力犯台，普丁反問，「難道你清楚中國正計畫以軍事解決台海問題？我對此全然不知。我們經常說，政治其實不需要假設性的語氣，且在政治語彙中使用假設性語氣並不太恰當。政治裡沒有所謂的『有可能會』、『很可能會』。」

普丁提出他對台海問題的看法，「這不是現在進行式，難道中國有很清楚說計畫以軍事力量解決台海問題嗎？這根本是空洞的問題，因為現在還沒發生！我實在無法針對任何不是當前正發生的事情進行評論，還請海涵。」

普丁認為，其實中國多年以來持續不斷與台灣發展關係，不過北京當局有自身的利益評估，美國有不同的看法，當然台灣在立場上或許對局勢也有不同評估，「幸好目前仍還未發生軍事衝突。」

最後，普丁駁斥歐美社會對於中國在新疆人權議題的看法。普丁透露，當他前往中國與維吾爾族人士見面時，親耳所聞的是（新疆）當地人歡迎北京當局在該地區的政策。」

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