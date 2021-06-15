越南爆院內感染　53名醫護接種2劑AZ疫苗仍確診

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▲越南醫護人員正在準備施打AZ疫苗。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者黃品臻／綜合報導

越南胡志明市熱帶疾病醫院的新冠肺炎院內感染事件，截至13日下午為止，共有53名醫護與員工確診，而所有病例都已完整接種2劑AZ疫苗。

越南衛生部的新聞稿中寫道，胡志明市熱帶疾病醫院院長Nguyen Van Vinh Chau指出，院內感染的53例病例中，只有一例有輕微發燒及身體疼痛的症狀，其餘52例都是無症狀感染者，且這些確診病例中大多數的患者體內病毒量相當低。

大水鑊醫院熱帶病科主任TS.BS Le Quoc Hung表示，疫苗和任何藥物一樣，保護力在75％至95％不等，舉例而言，若有100人接種疫苗，大約有75人至95人可以預防感染風險，其餘的5至25人，即使接種了疫苗，仍有被感染的風險。此外，接種了建議劑量的疫苗後，身體無法立即產生足夠的病毒抗體，因此保護力不是立刻就能生效。

一旦完成2劑疫苗的接種，至少需要4週的時間才能產生足夠的抗體，接種疫苗是有好處的，其中的重點在於，能夠避免重症發生機率。

醫學期刊《柳葉刀》也曾經發表過，AZ疫苗有助於降低新冠確診病例的死亡率與重症機率，因此在胡志明市熱帶疾病醫院與任何接種過疫苗的社區，如果有5％至10％的確診陽性率，並不代表疫苗沒有效用。

牛津大學位於越南的熱帶疾病臨床研究機構主任Tran Tinh Hien也指出，當疫苗接種率高達人口的70％至80％時，其效用能比群體免疫為人群帶來更大的好處。因此專家建議人們不要主觀臆斷，要防範疾病風險，除了接種疫苗之外，還必須結合其他防疫措施。