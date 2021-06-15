人妻偷吃！慘被拖出家門「扒光」遊街　村民全程錄影還上傳

The incident took place in Kumargram assembly constituency of Alipurduar district where a woman was stripped naked and taken to the streets. The police have not arrested any miscreant so far. What kind of Bengal do we live in? @narendramodi @AmitShah @jdhankhar1 @KhanSaumitra pic.twitter.com/uoWKs2LCNa — Biplab Das (@BiplabDasBjym) June 13, 2021

記者吳美依／綜合外電報導

印度西孟加拉邦（West Bengal）一名人妻被指控，與別的男人發生婚外情，6個月前甚至為了「小王」離開丈夫，直到上周才返家。但是，她當晚竟遭村民拖出家門，扒光衣服辱罵，並且遊街示眾。一些民眾站在旁邊全程錄影，影片流傳至社群媒體，才讓案情曝光。

《新德里電視台》等外媒報導，人妻9日晚間返回丈夫家中，未料竟遭村民「私刑懲罰」，但全村竟無人報警，直到影片13日在社群媒體上瘋傳，才引來當局關注。

據悉，人妻遊街後消失無蹤，丈夫之後帶著警察前往位於阿薩姆邦（Assam）的娘家，才終於找到人。她之後隨著老公返回西孟加拉邦，並在先生的陪同下報案。

▲印度西孟加拉邦一名婦女被指控發生婚外情，遭村名拖出家門扒光遊街。（圖／翻攝Twitter@BiplabDasBjym）

警方表示，與受害者同村落的一群年輕人自行發起攻擊，11名嫌犯中已有6人落網，預計拘留12天。

此事件引發熱烈討論，各界政壇人士都譴責私刑行為，一些右翼組織在推特上談論此事時，卻指責當地政府對此保持沉默、無所作為。警方回應，「一些既得利益團體懷著惡意企圖扭曲此事，我們已經針對他們分別採取法律行動」。

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