新婚之夜洞房！18歲新娘突然呼吸困難　送醫途中「心臟病發」身亡

▲新娘和新郎洞房後突然心臟病發身亡。（圖／示意圖／CFP）

記者李振慧／綜合報導

巴西近來發生一起離奇案件，一名18歲新娘婚禮當晚和29歲新郎洞房時，突然感覺到身體不適接著人便昏迷，醫護人員發現有呼吸困難現象，後來被證實是心臟病發作，在送醫途中不幸身亡。

事件10日晚間發生在巴西的伊比里特市(Ibirite)，新娘洞房後突然身體不舒服，新郎立即衝出叫計程車，可是司機擔心染疫拒絕，他只好打電話等待急救人員抵達，可是妻子卻在送醫途中身亡。

新郎傷心表示，他等了約1個小時才等到救護車。不過急救單位澄清，新郎原本打算自己前往醫院，所以取消了第一班護車，後來又打來求救，第二班救護車在20分鐘內抵達。

新娘的死因被判斷為心臟病發，且身上沒有任何外傷，鄰居也向警方表示，事發前沒有聽到任何打鬥或尖叫聲。驗屍後初步發現，死者曾有支氣管炎病史，詳細死因仍待完整報告出爐才能判定。