接種輝瑞疫苗爆嚴重疏失！6名軍人慘遭「誤打食鹽水」　只好再重來

▲由於醫護人員失誤，導致6名南韓軍人接種輝瑞疫苗時被施打幾無原液成分的食鹽水。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

南韓從今年2月底開始進行大規模新冠疫苗接種，不過日前卻爆出一樁離譜的接種事故！國軍大邱醫院本月10日向30歲以下的士兵施打輝瑞疫苗，不料過程中卻出現失誤，導致6名士兵在接種時被注射「生理食鹽水」，注射器被過度稀釋，含有疫苗原液的份量極少，最後還無法釐清遭誤打疫苗士兵的確切身分。

根據《韓聯社》報導，南韓軍方昨（14）日坦承有6名士兵可能被失誤打到「安慰劑」，通常一瓶疫苗可以供6至7人施打，施作的醫護人員需以注射器將食鹽水灌入瓶內稀釋疫苗，方能向患者施打。

然而，當局人員在稀釋過程中，卻誤將剩餘疫苗瓶視為剛開封的疫苗瓶，再度稀釋後向6名士兵施打，導致6名士兵被接種幾乎未含原液成分的食鹽水「安慰劑」。

對此，院方雖然於第一時間內坦承疏失，卻無法釐清被施打食鹽水的士兵身份，當局只好調出同一時間內接受疫苗接種的21人，將21名士兵歸納進需再次接種的名單，最後僅其中10人表明願意再次接種。

不過迄今為止，再度接種疫苗的10名士兵尚未出現任何副作用或異常反應。防疫當局表示，目前須實施7天的監控，每天會有3次問候當事者是否出現異常症狀或不良反應。

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