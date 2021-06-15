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CNN首席主播阿曼波患卵巢癌　消失螢幕數週首現身

▲▼美國有線電視新聞（CNN）首席國際主播阿曼波（Christiane Amanpour）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國有線電視新聞（CNN）首席國際主播阿曼波（Christiane Amanpour）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者徐于文／綜合外電遠報導

美國有線電視新聞（CNN）首席國際主播阿曼波（Christiane Amanpour）消失螢幕數週，她14日重返新聞節目，宣布自己診斷罹患「卵巢癌」，目前已成功接受手術切除卵巢，並正接受數月的化療治療，達到最好長期預後準備。她強調，希望透過自身經驗，鼓勵全球女性「傾聽身體的聲音」，儘早接受檢查治療。

63歲的阿曼波以無畏國際衝突報導聞名，是全球最知名新聞工作者之一，診斷罹癌後，停留倫敦家中治療。她表示，自己「很幸運」能擁有工作保險、英國健保體系「國名健保署」（NHS）治療與出色醫生照看。

阿曼普強調，公開病情不只是提高透明度，更希望加強全球對「卵巢癌」的了解，卵巢癌在女性中非常常見，影響著「全球數百萬女性」。她呼籲，希望鼓勵女性提升自我教育，定期參與常規檢查，「傾聽身體的聲音」，並確保不會被醫療系統忽略。

CNN高級國際分析師哥洛德萊佳（Bianna Golodryga）過去4週幫助填補《阿曼波》節目空擋，她在推特發文，祝福阿曼波早日康復，「你不僅是行業最優秀記者之一，更是最強硬記者之一。」

CNN全球總裁朱克（Jeff Zucker）也發出聲明，代表所有CNN員工，祝福阿曼波早日康復，「我想為阿曼普的坦誠、勇敢與努力喝采，我作爲一名癌症倖存者，鼓勵大家傾聽自己的身體，定期做癌症篩查。」

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