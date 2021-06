CNN首席主播阿曼波患卵巢癌　消失螢幕數週首現身

▲美國有線電視新聞(CNN)首席國際主播阿曼波(Christiane Amanpour)。(圖/達志影像/美聯社)

實習記者徐于文/綜合外電遠報導

美國有線電視新聞(CNN)首席國際主播阿曼波(Christiane Amanpour)消失螢幕數週,她14日重返新聞節目,宣布自己診斷罹患「卵巢癌」,目前已成功接受手術切除卵巢,並正接受數月的化療治療,達到最好長期預後準備。她強調,希望透過自身經驗,鼓勵全球女性「傾聽身體的聲音」,儘早接受檢查治療。

63歲的阿曼波以無畏國際衝突報導聞名,是全球最知名新聞工作者之一,診斷罹癌後,停留倫敦家中治療。她表示,自己「很幸運」能擁有工作保險、英國健保體系「國名健保署」(NHS)治療與出色醫生照看。

阿曼普強調,公開病情不只是提高透明度,更希望加強全球對「卵巢癌」的了解,卵巢癌在女性中非常常見,影響著「全球數百萬女性」。她呼籲,希望鼓勵女性提升自我教育,定期參與常規檢查,「傾聽身體的聲音」,並確保不會被醫療系統忽略。

