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日本在野黨提交「內閣不信任案」！　菅義偉：不排除解散眾議院

▲▼日本首相菅義偉於G7峰會後發表談話。（圖／路透）

▲日本首相菅義偉不排除解散眾議院。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

日本立憲民主黨、共產黨、國民民主黨以及社民黨等4個在野黨15日共同對眾議院提出菅義偉內閣的不信任決議案，原因是認為首相菅義偉在新冠疫情期間不願延長國會會期，爭取積極舉辦東奧，十分「不負責任」，國會會期即將於16日結束。菅義偉13日已表示，如果反對黨對其提出不信任案，不排除宣布解散眾議院。

根據《共同社》報導，日本首相菅義偉為參加七大工業國高峰會前往英國，並於14日返程飛回日本。他14日在出訪地英國接受訪問時提到，如果不信任案被提交到眾議院，他將考慮解散眾議院，以對在野黨進行牽制。對此，立民黨幹事長福山哲郎則稱，「會在考慮首相可能解散眾議院的前提下提交不信任案。」

在野黨認為，為了讓東京奧運與帕奧會順利舉行，有必要將原訂於本月16日到期的國會會期延長3個月，但卻遭到菅義偉政府拒絕。立憲民主黨、共產黨、國民民主黨以及社民黨等4黨黨魁14日決定聯合向眾議院提交菅義偉內閣的不信任案。

立民黨委員長安住國對表示，「這個內閣沒有守護國民生命的資格，也沒有盡到說明的責任。因此我們才會提出不信任案。」執政黨自民黨幹事長二階俊博則表示，如果內閣被提交不信任案，將會向首相菅義偉進言解散眾議院。

菅義偉內閣不信任案將會在15日下午的眾議院本會議中討論，不過由於菅義偉領導的執政聯盟席次過半，因此預計不會通過。

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