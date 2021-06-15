高端解盲成功！股民問「賣房買進來得及嗎」　專家給答案

▲高端宣布二期臨床試驗解盲成功，市場湧入大量買盤。



圖文／鏡週刊

疫苗大廠高端宣布，新冠疫苗二期臨床試驗解盲成功，將申請緊急使用授權，消息一出市場湧入大量買盤，高端也在連續6根跌停後，隨後拉出3根漲停，股價來到275.5元，且仍有逾1.6萬張委買單搶買。戲劇化震盪讓股民在網路上發問：現在賣房子買高端來得及嗎？

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高端上週發布記者會宣布，二期臨床試驗解盲成功，測試結果所有受試者未出現不良反應，申請緊急授權上市，同時力拚7月開始施打。

此消息一出，高端爆出大量買盤。原先股價從高點417元遭遇6根跌停至207元，隨後又拉出3根漲停，目前暫列處置股。如此戲劇化轉折，就有網友在批踢踢股板上急發問，「賣房子買進高端（6547）還來得及嗎？」

網友紛紛回應：「all in啦！財富自由靠現在了」、「目標價1000塊」、「建議你明天歐印」、「股價保底750，還不all in」、「絕對會漲，怎麼輸」。

台新投顧表示，本次高端新冠疫苗解盲，僅可確定安全性表現較現有國外疫苗好，至於疫苗實際保護力，目前很難準確判斷，因沒有在同樣實驗環境與國外疫苗比較過。

另外，目前政府採購價每劑880元略高於預期，但採購時程為第三季出貨210萬劑、第四季出貨290萬劑，出貨時程與出貨量都低於原本預期，也因此下修今年高端每股純益至6.02元，但年增長率是轉虧為盈。

台新投顧強調，整體來說全球新冠肺炎疫苗供給已開始有過剩跡象，且高端短期內難以取得國際認證，從投資角度來說，維持中立評等，但因下修每股純益預估，故將合理目標價調整至241元。



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