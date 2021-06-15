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輝瑞、AZ疫苗可抵抗印度Delta變種　預防住院率達90％！

▲▼日本研究指出，年輕女性接種2劑輝瑞疫苗，可增加愈多抗體。（圖／路透社）

▲英國研究指出輝瑞與AZ兩種疫苗能有效減少印度變種病毒（Delta variant）的染疫住院機率。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

英國公共衛生署（PHE）公布一項最新報告顯示，輝瑞（Pfizer）與阿斯特捷利康（AstraZeneca）生產的新冠疫苗在接種完2劑之後，對印度變種病毒（Delta variant）分別能達到96%與92%的預防住院率。

根據彭博社報導，英國PHE於14日公布分析報告指出，輝瑞疫苗與AZ疫苗能有效預防印度變種病毒的染疫者出現重症或住院，在完整接種2劑之後，輝瑞疫苗可達到96%、AZ疫苗則具92%的預防住院率，此次數據與先前針對英國變種病毒（Alpha variant）研究中得出的疫苗保護力相似。

▲▼▲英國製阿斯特捷利康（AstraZeneca，AZ）疫苗。（圖／路透）

▲英國研究，阿斯特捷利康藥廠研發的AZ疫苗有效預防印度變種病毒。（圖／路透）

PHE免疫部門主任拉姆齊（Mary Ramsay）表示，疫苗是對抗新冠肺炎最重要的工具，「重要的是，一旦你獲得疫苗接種名額，就立刻去接種，為抵禦現有或正在出現的變種病毒方面提供做最大程度的保護。」今年5月研究結果顯示，輝瑞與AZ疫苗防止感染印度變種病毒的有效性，在注射第1劑的3周後為33%，而完成第2劑接種的2周後，輝瑞疫苗達88%有效性，AZ疫苗則為60%。

宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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