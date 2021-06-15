巴拿馬「輝瑞+AZ」接種率達30％　每日平均確診數仍破500

▲巴拿馬接種率約為30％。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

巴拿馬全國新冠疫苗接種率已達30％，但國內確診數量卻在近日不斷提升，光是13日就新增916例確診、8人病歿，從5月27日開始，每天的新增確診數幾乎都在500例以上。據了解，該國主要施打疫苗為輝瑞和AZ。

根據世界衛生組織（WHO）統計，巴拿馬過去7天新增5147例確診、41人病逝。統計顯示，該國從5月27日開始，每天的新增確診數幾乎都在500例以上，但死亡數都在10人以內，致死率約在1.7％，是拉丁美洲死亡率最低的國家之一。

《瑞士資訊》報導指出，巴拿馬人口數約為428萬人，已經接種了129萬4993劑新冠疫苗，接種率約為30％，其中51萬8400劑來自阿斯特捷利康（AstraZeneca），其餘則是輝瑞（Pfizer）。

當地衛生部門分析，在這波疫情中，20至39歲的年輕人染疫比例達41％，推測聚會娛樂是導致感染數量增加的主因之一。此外，當局也警告，接種疫苗不代表不會染疫，症狀可能相對輕微或無症狀，民眾可能會因此掉以輕心，讓病毒持續擴散。

據了解，當地優先讓醫護人員、軍警和60歲以上民眾施打輝瑞疫苗；教育類工作人員、30歲以上志願者則施打AZ疫苗。

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