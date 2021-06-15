　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

謝長廷曝幕後運作！　日參院一致挺台參與WHA：花很多時間和精神

▲▼ 日本參議院一致通過挺台參加WHA。（圖／翻攝自Twitter／@mi2_yes）

▲日本參議院一致通過挺台參加WHA。（圖／翻攝自Twitter／@mi2_yes）

文／中央社記者楊明珠東京14日專電

日本參議院11日參議員全體起立一致通過挺台灣參加世界衛生組織（WHO）決議，被駐日代表謝長廷形容是最美的鏡頭。他說，此事是很多人花了很多時間和精神協調的結果。

日本參議院11日在場議員全體起立無異議支持台灣參加世衛組織的決議，參議院議長山東昭子宣布決議正式通過，這是史上首度日本參議員一致通過力挺有關台灣的決議案。

謝長廷今天在臉書（Facebook）發文表示，下午他到日本參議院拜訪11日通過支持台灣參加世衛組織決議案的領銜議員及協助推動的黨團執行幹部，當面致謝。

這些日方人士向謝長廷透露，為了讓提案無異議通過，花了很多時間和精神在協調、說服、溝通。除了拜託議員出席外，有時還要低頭懇求不同意見的議員不要杯葛。

謝長廷表示，自己當過立法委員，知道有壓力的提案，有的委員可能藉故不參加會議或中途藉口離席，所以台灣的政黨才發展出甲級動員等不出席罰款的制度。

他說，這次中國強硬反對，這些日本參議員在運作過程一定面臨了不少壓力，但最後全體參議員挺直腰桿起立的那瞬間，讓台灣人很感動。他知道有很多人在幕後盡心盡力，所以第一個上班日他就拜訪參議院致謝。

他說，這些議員們都很客氣地回應說台日遇到災難，互相支援，已成模式，不用客氣。不過，這些議員看到包括台灣之友會、全日本台灣連合會、奇美食品公司等約130家台灣團體和企業昨天在日本產經新聞刊登兩頁感謝日本無償提供台灣疫苗的廣告，感到好奇且感動，還爭相傳閱。

有關這兩頁廣告，日本防衛大臣（國防部長）岸信夫昨晚在推特（Twitter）轉貼文寫著：「多謝！台灣加油」。執政黨自民黨外交部會長、參議員佐藤正久也在推特寫道：「這種用心讓人感受到彼此的羈絆（友誼）」。

日本雅虎網站湧入許多留言表示「很感動」、「要去買報紙留念」等。還有遠在日本高知縣的日本人與家人拿著這兩頁廣告透過LINE傳影片給台灣友人、用中日文說：「謝謝」。

日本東北的宮城、岩手、福島縣10年前遭受311大地震和海嘯侵襲，許多台灣人至今仍很關懷這些地區的民眾，也有許多日本東北人仍感念台灣，可謂台日心連心。

一名旅居日本東北的台灣人對中央社表示，7日至20日之間，宮城縣仙台市JR仙台車站前有一面台灣民眾鼓勵東北民眾的電子牆，可看到有些台灣人搖著青天白日滿地紅小國旗說出「我愛東北」、「好想早日到東北」，讓人感覺很溫馨。

ET快訊
外出隨時注意這件事　感染科醫師：這是我判斷危險的方法
高雄3.1萬劑疫苗開打！台大醫揭「特權現象」：陳其邁太過分了
是她向賈永婕求募HFNC！曝最初對話「驚呆了」：10分鐘就開
梅雨滯留鋒要回來了！南北徘徊5天時間曝　降雨不亞於前2波

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美科技股漲104點再攻新高！投資人關注Fed　重大經濟數據將發布

菲律賓民答那峨5.7地震！　餘震接連來襲憂造成損害

網美甜心吸飲料「下秒超反差」！　220萬人看完哀號：不敢再信網路

謝長廷曝幕後運作！　日參院一致挺台參與WHA：花很多時間和精神

英宣布延後解封1個月！Delta變異株強64％　逾10人接種2劑疫苗仍亡

北約聯合公報「中國出現10次」　構成系統性挑戰：加強應對威脅

俄羅斯驚天大爆炸！加油站變火球　噴出「蘑菇雲」烈焰引地震

北約峰會公報警示「中國挑戰」　擬與亞太夥伴加強合作

嬌生疫苗受汙染「銷毀200萬劑」　南非廠加速生產

共軍「沉寂9天」再擾台！1架運8反潛機進入我ADIZ　空軍升空驅離

女友半夜洗澡唱《大火》被叫閉嘴　嚇到變小聲還森77網讚：還想聽

三寶婦闖紅燈撞重機「跌落在地」　起身扶車險爆衝！他路過幫熄火

許維恩揪王家梁「代言情趣用品」XD　大王半夜做宵夜給她吃..「甜蜜餵食」閃瞎！

賈永婕「252台HFNC」速捐各大醫院　募資6804萬買「救命神器」主動送暖！

隔離太無聊！他防疫旅館內錄音　吹風機、檯燈演奏《Bad Guy》

英國女王拿長劍切蛋糕笑翻賓客　妙回侍從提示：這一把更特別！

鼠薯《熱愛105°C的你》超厭世：誰發明的　吃小蝦快掉淚..網友再CUE唱劉德華！

換我守護你 感謝醫護最前線

針還沒打...膽小吉娃娃「怕吉了」睜大眼魔性狂叫、全身發抖猛縮

輔大音樂才女拍居家跳傘片爆紅　網見「幕後花絮」笑翻：悶瘋了XD

美科技股漲104點再攻新高！投資人關注Fed　重大經濟數據將發布

菲律賓民答那峨5.7地震！　餘震接連來襲憂造成損害

網美甜心吸飲料「下秒超反差」！　220萬人看完哀號：不敢再信網路

謝長廷曝幕後運作！　日參院一致挺台參與WHA：花很多時間和精神

英宣布延後解封1個月！Delta變異株強64％　逾10人接種2劑疫苗仍亡

北約聯合公報「中國出現10次」　構成系統性挑戰：加強應對威脅

俄羅斯驚天大爆炸！加油站變火球　噴出「蘑菇雲」烈焰引地震

北約峰會公報警示「中國挑戰」　擬與亞太夥伴加強合作

嬌生疫苗受汙染「銷毀200萬劑」　南非廠加速生產

共軍「沉寂9天」再擾台！1架運8反潛機進入我ADIZ　空軍升空驅離

國產疫苗可望銷往東南亞5國　菲律賓：台灣EUA過了就直接打

綠營瘋狂圍剿侯友宜　國民黨質疑「蔡英文親自授意」

人夫載嫩妹車禍露婚外情馬腳　旅館大戰3小時又被抓包辯：需要安慰

回頭搭訕率超高！夏季必噴3款神級香水　讓妳變自帶體香的仙女

他確診「家人竟逃過感染」原因曝　醫：要做三件事才可能終結疫情

想讓新冠肺炎高死亡率快速下降　醫籲：3種人優先打疫苗

「全集中鬼之呼吸！」吳念庭當西武新4番有策略

《反骨》琳妲鑽巷「被壯男馬殺雞 」！ 從肩按到手臂…互動全被拍

打國產疫苗能不能出國玩？　高端高層說話了

外出隨時注意這件事　感染科醫師：這是我判斷危險的方法

18歲男地鐵持刀挾持正妹　 特警「槍藏胯下」一槍擊斃

國際熱門新聞

即／Novavax宣布疫苗效力達90%　將向FDA申請授權

網美甜心吸飲料「下秒超反差」！網看傻

北約盟國出兵保衛台灣？德媒曝內部最新共識

南韓挨批失禮狂妄！G7合照「刪掉南非總統」

俄羅斯加油站大爆炸　24人受傷7人命危

嬌生疫苗受汙染銷毀200萬劑　南非廠加速生產

英宣布延後解封1個月！　Delta變異株強64％

鮭魚之亂登德益智節目！來賓聽正解傻住

北約峰會公報警示中國挑戰　擬與亞太夥伴加強合作

拜登：北約比以往更強大　集體防禦中國挑戰

28歲快遞員戀上47歲人妻！　騙爸媽313萬討愛人歡心

衛報：台灣解決疫苗之道「惹怒中國」

印度老翁去世　遺留39妻89子

路透：北約將首度指中國構成挑戰

更多熱門

相關新聞

南韓挨批失禮狂妄！G7合照「刪掉南非總統」

南韓挨批失禮狂妄！G7合照「刪掉南非總統」

南韓並非七大工業國組織（G7）峰會的成員國，然而總統文在寅今年卻受邀出席G7峰會，向全球分享新冠防疫經驗。不過卻有眼尖網友發現，南韓政府在社群網站上發佈紀念合照作為宣傳時，竟逕自截去相片邊緣的南非總統，還寫到「從一張相片看清大韓民國的地位」，認為這是對他國不尊重的態度。

日本藥廠獲Novavax疫苗技術　可年產2.5億劑

日本藥廠獲Novavax疫苗技術　可年產2.5億劑

韓外交部：日本單方面取消日韓領袖會談

韓外交部：日本單方面取消日韓領袖會談

公務員成「防疫破口」！他說謊致18人染疫

公務員成「防疫破口」！他說謊致18人染疫

打完嬌生「頭抽痛+頭暈」！高血壓記者曝接種實錄

打完嬌生「頭抽痛+頭暈」！高血壓記者曝接種實錄

關鍵字：

台灣日本謝長廷日韓要聞

讀者迴響

熱門新聞

瑞豐夜市重新營業邀逛街　網怒：還在三級欸

不敢在台北打疫苗！向太喊「只能快逃」：回祖國打

是她向賈永婕求募HFNC！曝最初對話「驚呆了」

全營挫咧等！陸軍士官放假衝去買春　快篩結果出爐

超準剪指甲心理測驗！秒看真實個性　

端午禁忌「男女不宜行房」！

台大醫揭高雄「特權族群」：陳其邁太過分了

全球11疫苗價格比較看這裡　藍營採購提案全文曝

即／Novavax宣布疫苗效力達90%　將向FDA申請授權

JKF女郎赴美打疫苗！停車場就可打：跟得來速一樣

被列6大雙標金句！律師嗆：藍營執政我去年就死了

李光洙「避免成員遭懲罰」串通製作組

黃光芹捐醫護遭檢舉：衛福部憑什麼查我水表？

賈永婕捐救命神器被蔡英文感謝　黃光芹捐171台冷氣卻被檢舉

梅雨滯留鋒回來了！南北徘徊5天　降雨不亞於前2波

更多

最夯影音

更多
女友半夜洗澡唱《大火》被叫閉嘴　嚇到變小聲還森77網讚：還想聽

女友半夜洗澡唱《大火》被叫閉嘴　嚇到變小聲還森77網讚：還想聽
三寶婦闖紅燈撞重機「跌落在地」　起身扶車險爆衝！他路過幫熄火

三寶婦闖紅燈撞重機「跌落在地」　起身扶車險爆衝！他路過幫熄火

許維恩揪王家梁「代言情趣用品」XD　大王半夜做宵夜給她吃..「甜蜜餵食」閃瞎！

許維恩揪王家梁「代言情趣用品」XD　大王半夜做宵夜給她吃..「甜蜜餵食」閃瞎！

賈永婕「252台HFNC」速捐各大醫院　募資6804萬買「救命神器」主動送暖！

賈永婕「252台HFNC」速捐各大醫院　募資6804萬買「救命神器」主動送暖！

隔離太無聊！他防疫旅館內錄音　吹風機、檯燈演奏《Bad Guy》

隔離太無聊！他防疫旅館內錄音　吹風機、檯燈演奏《Bad Guy》

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面