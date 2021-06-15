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北約聯合公報「中國出現10次」　構成系統性挑戰：加強應對威脅

▲▼2021北大西洋公約組織（NATO）峰會。（圖／路透）

▲2021北大西洋公約組織（NATO）峰會。（圖／路透）

文／中央社記者唐佩君布魯塞爾14日專電

北大西洋公約組織領袖峰會今天發布聯合公報，正式指中國構成系統性挑戰，相較2年前指中國是機遇也是挑戰，顯示這個全球最主要的防務同盟，將更強化應對中國的潛在武力威脅。

北約（NATO）30成員國今天在比利時首都布魯塞爾召開領袖峰會，美國總統拜登（Joe Biden）與歐洲盟友們齊聚，討論如何提高北約應對新出現威脅的能力以及通過2030年計劃等，另討論中國在地緣政治上的安全挑戰。

峰會後發布的聯合公報一共有79點，其中中國一詞出現高達10次，指出「中國的明確野心和獨斷行為，對於以規則為基礎的國際秩序和北約安全相關區域構成系統性挑戰」。

此外，北約點出中國迅速擴展核武軍備、軍力現代化不透明，以及與俄羅斯軍事合作。中國日益增長的影響力及其國際政策，可能構成必須聯合共同應對的挑戰」，北約將「以捍衛聯盟安全利益為目的與中國交涉」。

相較昨天落幕的七大工業國集團（G7）公報，指責中國在新疆地區侵犯人權，並呼籲讓香港維持高度自治，及首度提及台海情勢，另還要求針對2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情源頭在中國進行徹底調查，NATO今天發布的聲明措辭明顯強烈。

北約在1949年成立，當時是因應蘇聯的威脅，而在近年美中競爭的背景下，中國開始出現在北約的雷達上。

2019年3月北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）說中國海軍近年在歐洲海域進行演習，中國的軍隊能部署到世界各地，離北約國家愈來愈近。

2020年12月北約在倫敦召開峰會，首度提到中國不斷擴大的影響力及其國際政策，是北約盟國需要共同應對的機遇與挑戰。史托騰柏格說，並非與北京當局為敵，但「體認到中國崛起對所有成員國都帶來安全上的影響。」

2020年12月北約「2030」報告出爐，在探討未來10 年北約重要的議題上，認為中國崛起對集體安全、繁榮和價值觀構成的挑戰，需更新戰略思維。

在美國總統拜登今年一月上任後，外交焦點放在強化民主國家聯盟，以對抗俄羅斯和中國，在歐洲內部對中國意見不一背景下，出訪歐洲期間能促成北約正式指中國構成系統性挑戰，已是一項亮點。

這也顯示這個全球最重要的軍事同盟，放大區域防務關注，歐洲不只有俄羅斯威脅，也需因應中國崛起後對亞太甚至全球的潛在武力威脅，因此公報也提到將加強與日韓紐澳等亞太夥伴的政治對話與實質合作。

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