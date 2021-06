俄羅斯驚天大爆炸！加油站變火球　噴出「蘑菇雲」烈焰引地震

▲俄羅斯新西伯利亞一處加油站發生大爆炸。(圖/翻攝自YouTube/Çanakkale)

記者閔文昱/綜合報導

俄羅斯的新西伯利亞市(Novosibirsk)在當地時間14日驚傳大爆炸,一處加油站因不明原因起火,火勢不斷蔓延,甚至爆炸引發巨大火球,熊熊烈燄竄升天際。當局已確定至少24人受傷,包括1名兒童。目前俄羅斯當局仍在調查爆炸原因。

根據《俄羅斯新聞社》(RIA Novosti)報導,事故地點在俄羅斯南部的新西伯利亞一處加油站,14日因不明原因忽然一聲驚天巨響產生爆炸,附近居民聽聞巨大聲響,伴隨強烈震感,天空中可見蘑菇雲,並且陷入一片火海。目前至少有24人受傷,19人住院,其中有12屬於中等傷勢,7人處於嚴重傷勢。

報導指出,爆炸引起的燃燒面積超過1000平方公尺,火勢在幾小時後已撲滅。目前當局已封鎖附近街道,猜測是加油站氣瓶和油箱引發爆炸,不過確切原因還有待進一步調查。

Explosion at a gas station in Novosibirsk, Russia. pic.twitter.com/oDyh9CQxWL

WATCH: Massive explosion at gas station in Novosibirsk, Russia; at least 26 injured pic.twitter.com/8qUmNDSpAJ