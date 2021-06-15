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北約峰會公報警示「中國挑戰」　擬與亞太夥伴加強合作

▲▼北約高峰會 。（圖／路透社）

▲北約峰會公報警示「中國挑戰」 。（圖／路透社）

中央社布魯塞爾14日綜合外電報導

北大西洋公約組 織（NATO）今天在布魯塞爾召開高峰會，會後公報10度 提到中國，指中國構成系統性挑戰；公報並提到將加強 與日韓紐澳等亞太夥伴的政治對話與實質合作。

會後公報指出，「俄羅斯的侵略行徑對歐洲-大西 洋安全構成威脅」，而「中國日益增長的影響力及其國 際政策，可能構成我們必須聯合共同應對的挑戰」。

公報表示，北約將「以捍衛聯盟安全利益為目的， 與中國進行交涉」。

公報內容並提到：「中國的明確野心和獨斷行為， 對於以規則為基礎的國際秩序和北約安全相關區域，構成系統性挑戰。」

北約正式指出中國行為構成「系統性挑戰」，對於 傳統上聚焦於俄國的北約是頭一遭。

路透社分析，北約最終聲明稱中國對這個西方聯盟 構成安全風險，堪稱美國總統拜登（Joe Biden）的外 交勝利。拜登持續呼籲北約盟國領袖挺身面對中國專制 主義及其持續擴大的軍事力量。

北約公報指出：「中國正以更多核彈頭、更大量的 精密投射系統來加速擴大自身核武器庫，以建立核三位 一體能力（nuclear triad）。」

北約也點出中國與俄羅斯的軍事合作。

▲▼北約高峰會 ，拜登。（圖／路透社）

▲北約公報指出，中國正以更多核彈武，以建立核三位一體能力（nuclear triad）。（圖／路透社）

此外，北約也憂心中國行為經常缺乏透明性，並常 利用不實資訊；北約呼籲中國謹守國際承諾，在國際體系中負責任地行事，「包括在太空、網路、海上等領域 ，以符合其作為重要強權的角色」。

北約將針對可能的領域，與中國維持建設性對話。 基於自身利益，北約歡迎與中國就氣候變遷等共同挑戰 交流的機會。 北約盟邦並敦促中國就其核子能力與原則，與北約 進行有意義的對話、建立信心和透明化措施，因為互相保持公開透明和理解，對北約和中國都有益。

除了關注中國，北約公報也提到，將加強與亞太長 期夥伴的政治對話與實質合作，也就是澳洲、日本、紐 西蘭、韓國，藉此促進安全合作、支持以規則為基礎的 國際秩序。

公報指出：「我們將針對會影響北約利益的全球安 全挑戰，討論出共同因應之道，透過更深入的政治交流 來分享觀點，尋找具體合作領域來處理共同關切的問題 。」

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