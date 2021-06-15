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影／「感謝醫護，換我守護你！」　直擊第一線抗疫日常惹哭眾人

▲《ETtoday新聞雲》攝影團隊透過鏡頭帶你直擊醫護人員的抗疫日常。（文案、撰稿／記者陳珊珊；攝影／記者劉亮亨、宋良義、許靖騏、呂佳賢、謝婷婷；剪輯／記者劉亮亨、謝婷婷）

記者陳珊珊／綜合報導

本土新冠肺炎疫情未歇，醫護人員站前線守護大家，日以繼夜從未停歇，在全民繃緊神經拚防疫的同時，卻仍有些民眾不願意配合戴口罩，出現動粗、罵人等不當行為，甚至還有病患傷害醫護人員，消息傳出讓不少民眾感到憤怒、心疼！《ETtoday新聞雲》攝影團隊透過鏡頭帶你直擊醫護人員的防疫日常。

▲換我守護你 感謝醫護最前線。（圖／攝影中心 攝）

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▲醫護人員脫下防護裝備後全身濕透透。（圖／記者劉亮亨攝）

▲換我守護你 感謝醫護最前線。（圖／攝影中心 攝）

▲醫護人員臉上的口罩壓痕又深又明顯。（圖／記者劉亮亨攝）

脫下防護裝備，全身濕透透，雙手每天都得消毒好幾次，更別說印在臉上的口罩、面罩壓痕，又深又明顯。他們是站在第一線的抗疫英雄，也是鄰居媽媽口中引以為傲的女兒、孩子眼裡最強大的爸爸、愛人眼中最閃耀的另一半，每天頂著大太陽，就算是刮風下雨，他們都堅守崗位守護著大家，不畏恐懼和時間賽跑，也有醫護人員擔心影響到心愛的家人，不敢回家。

▲換我守護你 感謝醫護最前線。（圖／攝影中心 攝）

▲▼防護裝備穿戴齊全，耐著炎熱高溫守護大家，這是醫護人員的抗疫日常。（上圖／記者呂佳賢攝；下圖／記者謝婷婷攝）

▲換我守護你 感謝醫護最前線。（圖／攝影中心 攝）

一場疫情打亂了你我日常生活，衝擊各行各業生計，不過只要大家一起努力，相信這一切都會過去！《ETtoday新聞雲》與您一起積極落實防疫措施，勤洗手、戴好口罩、減少不必要的移動，期盼早日度過疫情難關，回到正常生活。

影片一曝光後，也讓不少網友感動鼻酸，紛紛轉發與留言「看了好不捨，真的辛苦了」、「感謝醫療團隊的付出，謝謝你們無私的奉獻」、「謝謝醫護人員，辛苦了」、「謝謝您們，有您真好」、「謝謝醫護人員守護我們，我們也會守護你」。

▲換我守護你 感謝醫護最前線。（圖／攝影中心 攝）

▲▼《ETtoday新聞雲》謝謝抗疫最前線的醫護人員。（上圖／記者謝婷婷攝；下圖／記者劉亮亨攝）

▲換我守護你 感謝醫護最前線。（圖／攝影中心 攝）

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