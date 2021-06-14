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拜登讚北約聯盟「比以往更強大」　集體防禦來自中國的挑戰

▲▼北約高峰會 ，拜登。（圖／路透社）

▲美國總統拜登讚北約聯盟比以往更強大。（圖／路透社）

記者林彥臣／綜合報導

美國總統拜登14日出席「北大西洋公約組織」（NATO）領袖峰會，繼日前剛結束的七大工業國集團（G7）之後，再度強調中國成為西方世界的重要戰略挑戰，並在推特上發文，與29個盟友一起討論集體防禦，包括來自俄羅斯的侵略、來自中國的戰略挑戰與惡意網路活動，以及恐怖主義和氣候變化等等。

拜登（Joe Biden）13日結束在英國舉行的七大工業國集團（G7）領導人峰會後轉抵比利時首都布魯塞爾，今天及明天分別出席北約組織（NATO）及歐盟美國（EU-US）峰會，並將在G7峰會聯合盟友抗中的期待帶到北約。

▲▼北約高峰會 。（圖／路透社）

▲拜登強調與北約修補關係，共同面對來自俄羅斯與中國的挑戰。（圖／路透社）

有別於前總統川普對北約多有批評，拜登強調與北約之間修補關係，「強大的北約對美國至關重要」，過去數年人們對於正在面臨新的挑戰越來越清楚，這包括俄羅斯以及中國。

拜登強調，對北約共同防禦條款的承諾，是一項神聖的義務，「我想讓整個歐洲都知道，美國在這裡」。

▲▼北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）。（圖／路透）

▲北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）。（圖／路透）

北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）表示，北約與俄羅斯的關係，處於冷戰以來的最低點，這是由於俄羅斯的侵略行為所造成，相信北約領人會與拜登進行詳細的磋商，在他與俄羅斯總統普丁會面之前。

史托騰柏格也針對中國問題表示，北約也需要在氣候問題、軍備控制問題上進行接觸，但是中國的軍事影響力日益增加，對安全也構成了威脅和挑戰，「而我們需要一個聯盟，解決這個問題」。

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