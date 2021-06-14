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快訊／Novavax宣布疫苗效力達90%　將向FDA申請授權

▲▼Novavax疫苗。（圖／路透）

▲Novavax疫苗。（圖／路透）

記者柯沛辰／綜合報導

美國生技公司諾瓦瓦克斯（Novavax）14日宣布，經過第三期臨床實驗，證明其研發的新冠疫苗安全，總體效力達90.4%，可以100%預防中度和重症，而且對抗常見的變種病毒（如英國變種病毒）效力有93%，因此今年第三季將向美國食品藥物管理局（FDA）申請授權。

綜合外媒報導，有2萬9960名美國和墨西哥志願者參與第三期臨床實驗，其中有77個確診者參與（超過80％帶有一種常見的病毒變體，以英國變種病毒為主）。經試驗，常見的副作用包括注射部位周圍壓痛、疼痛，接種後可能出現肌肉痠痛、頭痛和疲憊。

如果Novavax疫苗獲得FDA批准，將成為繼輝瑞、莫德納和嬌生後，取得緊急使用授權（EUA）的疫苗。儲存方面，Novavax疫苗可存放於2°C至8°C的冷藏溫度，不需要像莫德納與輝瑞疫苗需以零下20°C的極低溫冷鏈運送。

如今全球對疫苗的需求仍屬急迫，即便美國的疫苗接種需求已經下降，Novavax 的疫苗仍因方便儲藏、運輸等特性，預計將對發展中國家的疫苗供應帶來關鍵影響。

消息發布後，Novavax周一美股股價盤前大漲11.03%，來到232.2美元。

日本《朝日新聞》報導，美國Novavax疫苗為「重組蛋白疫苗」又稱蛋白質次單位疫苗，與台灣國產的高端、聯亞疫苗使用的技術相同，因為沒有活病毒進入人體，安全性較高，包含B肝疫苗、人類乳突病毒（HPV）疫苗也是屬於此類型疫苗。

目前日本武田藥品工業與美國藥廠簽訂協議，取得疫苗技術轉移，因此Novavax疫苗未來可在日本境內製造，預計每年可提供2.5億劑的產量。

 
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