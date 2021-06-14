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台灣「鮭魚之亂」登德國益智節目！來賓答錯聽正解傻住…全場笑瘋

▲壽司郎鮭魚之亂。（圖／記者白珈陽、游瓊華攝）

▲台灣壽司郎鮭魚之亂登上德國益智節目。（圖／資料照）

記者閔文昱／綜合報導

知名連鎖壽司業者「壽司郎」3月間推出優惠活動，意外掀起「鮭魚之亂」！竟引起全台300多位民眾將名字改成各種「鮭魚」，引發國際關注。對此，有德國益智節目將此事件列為題目，詢問參賽者「為了吃免費的壽司吃到飽，台灣人做了甚麼事？」結果參賽者不僅都答錯，在得知正確答案後，還不可置信地笑了出來。

德國益智節目「Wer weiß denn sowas？」（誰知道這種事？）本月9日播出的內容中，喜劇演員史崔特 （Torsten Sträter）和努爾（Dieter Nuhr）共同答題，其中被問到「為了吃免費的吃到飽壽司，台灣發生了什麼事？」時，選項有：A「數以千計的人為此去刺青」、B「多人在米池比賽游泳」、C「多人將姓名改為鮭魚」。

▲▼題目共出現3個選項，結果來賓全答錯。（圖／翻攝自Das Erste官網）

▲題目共出現3個選項，結果來賓全答錯。（圖／翻攝自Das Erste官網）

2人在思考片刻後，決定選擇選項B「多人在米池比賽游泳」，結果正確答案一揭曉，才發現答案是C，「多人將姓名改為鮭魚」。對此，2人先是感到一陣錯愕，接著便開始放聲大笑，簡直不敢相信聽到的答案。

隨後，該節目片段也在台灣社群平台引發討論，不少人認為，「台灣之光，鮭魚仔們」、「真的覺得太丟臉」、「就這還不會覺得丟臉的，真是無敵了」、「讓國際看到台灣人貪小便宜的極限」，但也有網友表示，「很多國家都有讓人難以理解的習俗或事件發生，所以其實也沒什麼好丟臉的」、「外國人應該覺得很酷炫吧，只有台灣人覺得丟臉」。

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