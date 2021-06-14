日本淡路島「百米高觀音像」老舊剝落　政府要花2.2億拆除

▲日本兵庫縣100公尺高「世界和平大觀音像」。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

實習記者徐于文／綜合外電報導

日本兵庫縣淡路島一座100公尺高「世界和平大觀音像」即將拆除，自擁有者過世後，長年擱置無人打理，雕像本體老化嚴重，近年更出現壁面剝落風險，成為當地居民安全隱患。當局宣布，將花費8億8000萬日圓（約新台幣2.22億元）拆除觀音像，並售出土地。

「世界和平大觀音像」曾為淡路島熱門景點，100多公尺高的身形佇立在一處山邊，1982年至2006年間，也曾開放旅客入內參觀，不料自從原擁有者過世後，長年被擱置，更出現表面掉落風險。

觀音像與土地皆因親屬放棄繼承，歸國家所有，而拆除計畫將從12月開始，預計2022年2月前完工。

近畿財務局指出，已編列8億8000萬日圓供拆除作業，拆除後會有約1.9萬平方公尺土地，若當地政府單位沒有收購意願，將招標出售。

附近70歲餐廳老闆表示，「觀音像曾有一段輝煌時期，遊客也很多，但我很高興它被拆除，希望工程能安全進行。」

承包公司14日上午已開始修剪附近雜草，準備搭架圍欄。