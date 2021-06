衛報：台灣解決疫苗之道「惹怒中國」　顯示美日不擔心得罪北京

記者張寧倢/編譯

台灣疫苗供貨短缺之際,政府拒絕中國捐贈疫苗的提議,卻接受了日本與美國贈送約合199萬劑的新冠疫苗。對此,英國主流媒體《衛報》指出,北京方面表達強烈不滿,認為日方利用疫情作秀,也譴責美方違反一中原則,台灣在搶疫苗的同時也惹怒了中國大陸,加劇緊張關係。

▲台灣面臨疫苗短缺,優先讓第一線醫護接種疫苗。(圖/記者周宸亘攝)

《衛報》刊出以「台灣對疫苗的爭奪如何在對中關係上火上加油」(How Taiwan’s struggle for Covid vaccines is inflaming tensions with China)為題的報導稱,疫苗是加劇海峽兩岸緊張關係的最新引爆點,台灣在全球疫苗短缺、起初採購量不足與地緣政治干涉的官方指控之下,目前只有3%的人口接種至少1劑疫苗,台灣的國際夥伴正在加緊援助。

報導指出,北京表態願向台灣政府提供疫苗,或直接為入境中國的台灣民眾接種,提議遭到拒絕後,台灣卻在6月4日收到了日本贈送的124萬劑AZ疫苗,幾天之後,美國參議員代表團訪台,宣布美方將捐贈75萬劑新冠疫苗。對此,中國外交部批評,日本利用疫情作秀,也指責美國違反一個中國原則。報導認為,此舉已惹怒北京,美日捐贈疫苗也顯示出,在對中關係不斷惡化下,東京與華府對激怒北京的憂慮大幅減少。

▲台灣政府拒絕接受中國提供疫苗的提議。(圖/路透)

前五角大廈負責中國與台灣事務的官員唐安竹(Drew Thompson)說,與其說美國與日本捐疫苗是為了與中國的關係,不如說是為了幫助台灣,而在中國製疫苗存在透明度與科學方面的疑慮中,台灣拒絕中國的捐贈並不令人意外,如果真的接受民進黨也可能承受中國無端攻擊,將此視為降服或承認北京的優越性。

不過,唐安竹認為,對於台灣拒絕透過輝瑞/BNT疫苗區域獨家代理商「上海復星」取得疫苗一事,如果上海復星供貨合法,那麼台灣的拒絕就完全是出於政治考量,因為輝瑞與BNT有強大動機去確保代理商疫苗的同等品質。報導引述民調稱,台灣民眾基本上反對中國製疫苗,但不一定反對中國製造的外國疫苗。

