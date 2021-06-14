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CNN：廣東核電廠疑放射物質外洩　中國放寬安全標準「防關廠」

▲▼廣東台山核電廠。（圖／路透社）

▲ 廣東台山核電廠被指放射性物質外洩。（圖／路透社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國有線電視新聞網14日披露，美國政府過去一週來持續評估一份有關中國廣東省台山核電廠被指放射性物質外洩的報告。共同經營這家核電廠的法國公司先前向美國警告，「放射性威脅迫在眉睫」，拜登政府則認為，該設施未構成危機。但外國公司在中國國有合作夥伴未承認問題的狀況下單方面向美國求助，實屬罕見。未來若外洩狀況更加嚴重，美國可能陷入複雜局面。

CNN獨家取得法國核反應爐公司法馬通（Framatome）寄給美國能源部的信件，其中指出台山核電廠放射性物質外洩，更指控中國安全部門為此放寬輻射檢測標準，以避免核電廠因此停工。

法馬通希望獲得一項豁免權，以求取得美國技術支援，解決中國核電廠問題。華府只會在二種情況下授予這項豁免權，其中之一為面對「迫在眉睫的放射性威脅」，而法馬通的信中便使用此一敘述。根據信件，中國已經將檢測標準放寬至超過法國的標準。

白宮國安會上周多次為此舉行會議，由國安會中國事務資深主任羅森伯格（Laura Rosenberger）及軍備管理高級主管史都華（Mallory Stewart）主導。消息人士透露，拜登政府已與法國政府及美國能源部專家討論此事。美國官員也表示，政府持續與中國接觸，但接觸程度尚不清楚。

CNN獲取的文件顯示，美國可向法馬通提供技術支援，以便解決問題，但是否完全關閉核電廠仍由中國政府決定。CNN已經聯絡北京當局、廣東省當局、中國國家能源集團及中國駐華府大使館，皆未獲得回應。但台山核電廠13日發表聲明宣稱，廠內及周邊地區環境指數一切正常。

宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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