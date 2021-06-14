　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

南韓挨批失禮狂妄！G7紀念照「刪掉南非總統」：讚嘆我國先進地位

▲▼文在寅站前排，位於拜登、強生正中間，南韓政府公布的宣傳照卻將南非總統截去。（圖／翻攝自韓網）

▲文在寅站前排，位於拜登、強生正中間，南韓政府公布的宣傳照卻將站在日相菅義偉正前方的南非總統截去。（圖／翻攝自韓網）

記者羅翊宬／編譯

南韓並非七大工業國組織（G7）峰會的成員國，然而總統文在寅今年卻受邀出席G7峰會，向全球分享新冠防疫經驗。不過卻有眼尖網友發現，南韓政府在社群網站上發佈紀念合照作為宣傳時，竟逕自截去相片邊緣的南非總統，還寫到「從一張相片看清大韓民國的地位」，認為這是對他國不尊重的態度。

英國輪值今年G7峰會主席國，首相強生邀請南韓、印度、澳洲、南非4國元首參與G7峰會，期望以「G7+4」的形式討論新冠防疫、環境保護等議題，不過此前日本政府曾一度拒絕讓南韓參與。

根據韓媒《中央日報》，南韓政府以「大韓民國政府」臉書粉絲專頁上傳G7峰會時各國元首在卡比斯灣海灘前拍的合照，從該張照片中可以看到，文在寅站在美國總統拜登、英國首相強生的正中間，以此突顯出南韓在國際上舉足輕重的地位，照片底下加上註解。

▲▼南韓政府事後補上傳正確的相片，撤下造成外交失禮誤會的相片。（圖／翻攝自大韓民國政府臉書）

▲南韓政府事後補上傳正確的相片，撤下造成外交失禮誤會的相片。（圖／翻攝自大韓民國政府臉書）

該張照片寫到，「這個位置、這個模樣就是大韓民國的地位，我們終於成長到這個位置！這是各位國民克服苦難的時間，以血淚努力堆疊出來的結果。非常感激，多虧全體國民們的努力。」

南韓政府解釋此次出席G7峰會象徵的意義，「南韓出席G7峰會，代表著登上先進國家之列。我國此次受邀出席G7元首峰會，是對我國身為民主國家、技術先驅國的高度評價。」

不過仔細一看，文在寅除了站在正中央的位置，原本站在前排最左端的南非總統拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa），卻被無端從照片中截去，彷彿是不曾出席會議的透明人。大韓民國政府、青瓦台國民溝通首席朴洙賢、青瓦台青年秘書官金光珍第一時間都在臉書上分享該張錯誤相片。

韓網論壇上的網友們噓聲不斷，認為是政府刻意將文在寅的位置放在宣傳相片的正中間，才決定裁掉照片的左緣，造成南非總統拉瑪佛沙在照片中被硬生生截去，此舉根本是外交上的嚴重失禮。

對此，南韓政府在上傳相片的15個小時後，於今（14）日重新上傳正確的相片，並解釋是幕僚團隊在設計圖片時出現的疏失，加上周末管理人員未適時檢查確認，才造成如此疏忽。

宇宙人外信》中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

SpotifyKKBOXSoundOnApple PodcastGoogle Podcast

ET快訊
賈永婕捐HFNC被讚爆　她捐冷氣卻收到衛福部「開罰公文」
電影院工讀生「每天吃1餐」超心寒　帳戶餘額慘曝光
范瑋琪也在捐HFNC名單！臉書更新了　網湧入道歉
長輩圖遭惡搞露器官　JKF女郎淚崩！公司氣炸發聲明
疫苗荒台人吵翻！　醫師籲：過幾年可能在害人
叫「大S學著點」慘遭出征！　律師出聲反擊了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

蘋果門市傳15日解除強制口罩政策！　跟進全美各州解封時程

英國Delta變種單週飆109%！　佛奇警告：恐成美國主要毒株

Delta變種橫掃英國單日7000例！　傳強生將延後1個月解封

南韓挨批失禮狂妄！G7紀念照「刪掉南非總統」：讚嘆我國先進地位

28歲快遞員送貨戀上47歲人妻！騙走爸媽313萬「只為討愛人歡心」

日本武田製藥獲Novavax疫苗技術　本地生產每年可達2.5億劑！

G7日韓元首會談破局！　南韓外交部曝：日本單方面取消

拜登又出包！說溜嘴英國女王談話內容：她聊到習近平與普丁

確診公務員成「防疫破口」！他隱瞞接觸史　造成18人染Delta變種株

雨後地面驚破「詭異巨坑」　超深26秒片曝光！休旅車倒栽蔥遭吞噬

鼠薯《熱愛105°C的你》超厭世：誰發明的　吃小蝦快掉淚..網友再CUE唱劉德華！

背心男口罩掛下巴「報復性洗車」 內裝也噴水...下秒竟坐地洗澡搓肚

柯震東一句「蘋果找我合作」...激到瘦子：X！　許願吃到KID火鍋「老闆真的親送了！」

認愛千金女友1年...風田首曬合照放閃　「正面同框」身高差成亮點！

賈永婕「252台HFNC」速捐各大醫院　募資6804萬買「救命神器」主動送暖！

鴨仔蛋忘記吃「孵出5隻小萌鴨」　他秒變現成鴨爸：希望能活下去

英國女王拿長劍切蛋糕笑翻賓客　妙回侍從提示：這一把更特別！

4歲Lucy慫恿Olie越獄！　隋棠曝「犯案過程」網融化：教得超好

竹東11青少年群聚廣場飲酒遭勸導　嗆警「那逛市場要罰？」最少噴66萬

鄭元暢「不要再指使我了」大爆炸ＸＤ　公開幫阮經天徵婚：錯過就是下輩子！

蘋果門市傳15日解除強制口罩政策！　跟進全美各州解封時程

英國Delta變種單週飆109%！　佛奇警告：恐成美國主要毒株

Delta變種橫掃英國單日7000例！　傳強生將延後1個月解封

南韓挨批失禮狂妄！G7紀念照「刪掉南非總統」：讚嘆我國先進地位

28歲快遞員送貨戀上47歲人妻！騙走爸媽313萬「只為討愛人歡心」

日本武田製藥獲Novavax疫苗技術　本地生產每年可達2.5億劑！

G7日韓元首會談破局！　南韓外交部曝：日本單方面取消

拜登又出包！說溜嘴英國女王談話內容：她聊到習近平與普丁

確診公務員成「防疫破口」！他隱瞞接觸史　造成18人染Delta變種株

雨後地面驚破「詭異巨坑」　超深26秒片曝光！休旅車倒栽蔥遭吞噬

猛一抬頭「天花板龜裂」好像隨時要塌！　網：這材料10年前很流行

大聯盟100%觀眾進場　中職今年連開放觀眾都有難度

疫苗接種停車不擔心　桃園52路段紅黃線開放停車

黃薇渟《塵沙惑》遭暴頭強姦　棄屍「下體截兩半」畫面超驚悚！

「台海和平穩定不只是兩岸的事」　蔡英文：更是全球的焦點

夾爆3顆西瓜只要7.5秒！　健美女運動員超越男性破世界紀錄

想當網美？橘白貓扭腰擺臀「拍性感寫真」　網笑：撲上去吸爆

桃園企業快篩　鄭文燦：下波「雇用移工100人以上」140家企業

3汪瀟灑飛奔！　最後一棒「跑成B-Boy」翻車耍寶：唉呦我滴媽

賈永婕勸募9千多萬恐違法？　陳時中：私下熱心捐贈沒有限制

穿3D列印比基尼泳池玩水實測　工程師正妹48H豪乳驚豔全場

國際熱門新聞

小姨子婚禮現場「趁亂激吻新郎」！新娘看傻眼

快訊／蔡總統稱「泰國保留AZ疫苗出口」致延遲　泰國否認了

歐盟官員：避免為60歲以上者打AZ疫苗

「這藥」可望結束新冠肺炎大流行

G7峰會公報提了什麼？

G7民主國家聯手 對中國強硬

G7公報點中國人權問題　拜登：滿意結果

G7公報重申印太自由開放重要性 首度提台海情勢

以色列在位最久總理下台！　新總理宣誓就任

G7領袖承諾：捐出10億劑新冠疫苗

神救援！　鄰居攀牆接力救出受困3童

英國女王用禮儀劍切蛋糕！G7領袖全看傻

英國近3成印度變種死者「已接種2劑疫苗」

拜登結束G7領袖峰會　赴比利時談合作

更多熱門

相關新聞

日本藥廠獲Novavax疫苗技術　可年產2.5億劑

日本藥廠獲Novavax疫苗技術　可年產2.5億劑

日本厚生勞動省目前批准了包含輝瑞、莫德納與AZ疫苗的使用許可，首相菅義偉5月7日在在新聞記者會中宣布，目前正在討論進口1.5億劑美國諾瓦瓦克斯（Novavax）生技公司研發的新冠疫苗。另外，武田藥品也透露，已經獲得Novavax疫苗製造技術轉移與使用的許可，預計每年可提供2.5億劑的產量。

韓外交部：日本單方面取消日韓領袖會談

韓外交部：日本單方面取消日韓領袖會談

又出包！拜登爆與英女王談話：聊到習近平與普丁

又出包！拜登爆與英女王談話：聊到習近平與普丁

公務員成「防疫破口」！他說謊致18人染疫

公務員成「防疫破口」！他說謊致18人染疫

打完嬌生「頭抽痛+頭暈」！高血壓記者曝接種實錄

打完嬌生「頭抽痛+頭暈」！高血壓記者曝接種實錄

關鍵字：

日韓要聞國際焦點南韓文在寅南非拉瑪佛沙G7

讀者迴響

熱門新聞

全營挫咧等！陸軍士官放假衝去買春　快篩結果出爐

陳時中「已買500台救命神器」被噓爆！HFNC廠員工揭密

蘇有朋爆秘婚！傳10年前娶白富美

快訊／再增15死！今本土+185

張善為癱瘓消失8年「斷聯內幕曝光」

紓困金沒入帳！帳戶多一個0急了　網曝解答

金門疫苗「室外開箱照」網一看：完了

住5年退租！房東「扯扣3萬6800元」：很合理

李光洙「避免成員遭懲罰」串通製作組

台中男摩鐵猝死快篩陰　保險套拆封未用

賈永婕募款捐252台救命神器！蔡英文深夜回應

林千又美國打疫苗畫面曝光！

曾寶儀力讚賈永婕3優點：不如從政吧

陳時中今早又來電　黃珊珊未接原因曝光

苦等疫苗10小時氣炸！衛生局現場讓醫師好心酸

更多

最夯影音

更多
鼠薯《熱愛105°C的你》超厭世：誰發明的　吃小蝦快掉淚..網友再CUE唱劉德華！

鼠薯《熱愛105°C的你》超厭世：誰發明的　吃小蝦快掉淚..網友再CUE唱劉德華！
背心男口罩掛下巴「報復性洗車」 內裝也噴水...下秒竟坐地洗澡搓肚

背心男口罩掛下巴「報復性洗車」 內裝也噴水...下秒竟坐地洗澡搓肚

柯震東一句「蘋果找我合作」...激到瘦子：X！　許願吃到KID火鍋「老闆真的親送了！」

柯震東一句「蘋果找我合作」...激到瘦子：X！　許願吃到KID火鍋「老闆真的親送了！」

認愛千金女友1年...風田首曬合照放閃　「正面同框」身高差成亮點！

認愛千金女友1年...風田首曬合照放閃　「正面同框」身高差成亮點！

賈永婕「252台HFNC」速捐各大醫院　募資6804萬買「救命神器」主動送暖！

賈永婕「252台HFNC」速捐各大醫院　募資6804萬買「救命神器」主動送暖！

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面