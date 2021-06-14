拜登又出包！說溜嘴英國女王談話內容：她聊到習近平與普丁

▲英國女王會晤美國總統拜登與第一夫人吉兒。（圖／英國王室推特）



記者王佩翊／編譯

七大工業國（G7）高峰會於英國康沃爾郡登場，13日正式落幕，會後，英國女王伊莉莎白二世也邀請美國總統拜登到溫莎城堡享用茶點並談話。然而拜登卻在事後受訪時透露，在此次談話中，女王曾經提及中國國家主席習近平與俄羅斯總統普丁，引發討論。事實上，女王作為英國元首並不會公開談論政治，其他人也不可對外透露她的相關言論，而拜登此舉無疑是犯了大忌。

根據《衛報》報導，拜登13日當晚準備搭機前往下一個出訪地點比利時布魯塞爾，他在倫敦希羅思機場登機前接受白宮記者的簡單訪問。拜登表示，「我們談了很久，她非常寬厚待人。她也讓我想起了我的母親。」78歲的拜登與95歲的女王相差17歲。

在訪問中，拜登也提到，峰會結束後，女王邀請他到溫莎城堡享用茶點，兩人的談話一共持續了45分鐘，其中，女王也曾提及習近平與普丁，並向拜登提出相關問題，然而此言一出隨即引發指責。

女王伊莉莎白二世作為英國元首，並不會公開評論與談及政治事務，與女王進行談話的人更不應該將她曾經說過的話告知他人，以免讓女王「感到難堪」。

拜登13日在妻子吉兒的陪伴下與伊莉莎白二世會面，而他也是美國第13位會見英國女王的總統。儘管白金漢宮並未公布兩人談話的細節，但是釋出了一張三人合照。

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