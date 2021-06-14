G7日韓元首會談破局！　南韓外交部曝：日本單方面取消

▲ 文在寅為G7峰會出訪歐洲。（圖／路透社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

七大工業國組織（G7）峰會11日至13日在英國舉行，南韓總統文在寅及日本首相菅義偉皆出席。南韓媒體14日披露，二國政府原已商定二位元首在峰會期間簡單舉行會談，未料被日本單方面取消。

《韓聯社》根據外交部官員說法指出，日韓外交當局在G7登場前便協議安排文在寅及菅義偉舉行會談，「藉由此次出席G7峰會的機會，文在寅總統與英國、歐盟、德國、法國及澳洲等國元首都進行場邊會談，是相當大的外交成果，但卻沒有和鄰國日本舉行領袖會談，不免可惜。」

該名官員進一步說明，韓方一開始便持開放態度，期待日本積極回應，政府為此也下了不少功夫，日方最終卻以南韓定期實施的獨島（日本稱竹島）防禦訓練為由，將實務層面基本上已經敲定的會談取消，對此感到遺憾。最終文在寅及菅義偉僅在飯店偶遇時短暫互動，未能舉行會談。

文在寅事後在社群媒體上發文表示，「首度與菅首相面對面本可能成為韓日關係新開始的重要時刻，對於沒能進行會談感到惋惜。」根據日本《共同社》，菅義偉在G7結束後則向記者說明，二戰徵用工及慰安婦判決爭議尚未解決前，不會考慮與文在寅進行元首會談。

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