山東某村送青年36.3坪婚房　三房兩廳價值320萬...只有兩個條件

▲南村分配婚房現場，符合資格者須按出生日期抽號選房。（圖／翻攝山西晚報）

記者魏有德／綜合報導

山東臨沂市沂南縣界湖街道南村社區近日有14名年輕人領到一套三房兩廳約36.3坪的住宅，價值約80萬元人民幣（約320萬元新台幣），領房只需兩個條件，一是年滿法定適婚年齡22歲，另一條件則是該村居民即可。

▲南村居民劉小惠人生中第一套房是村內分配而來。（圖／翻攝山西晚報）

《人民網》報導，14名分到免費樓房的青年中，包括3名女青年，劉小惠是其中之一。領到屬於自己的超級福利後，劉小惠既驚喜又自豪，「這次分房公平公正，我也分到了滿意的房子，我現在心裡只有感謝。」

據悉，南村社區自2009年起開始為達法定結婚年齡青年分配新房，目前共配出200套房間。領到鑰匙的陳文豪表示，抽籤過程先按出生時間早晚，他領到的房型是36.3坪、三室二廳，帶有儲藏室和地面停車位，再加上燃氣、太陽能熱水器各一套；廚房和浴室已有簡單裝潢，「村裡分房，讓我少奮鬥20多年。」

▲山東臨沂南村讓年滿22歲的青年皆可擁有一套婚房。（圖／翻攝山西晚報）

南村於2006年改為社區，因在沂南縣城南側而得名。隨著城市建設加快，昔日城郊村平房遍地的現象已改變，如今成為高樓林立的城中社區。此外，南村在每年年底還會給居民分紅，60歲以上長者每人7000元人民幣（約30000元新台幣）、60歲以下每人4000元人民幣（約17200元新台幣）。