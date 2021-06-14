南韓輝瑞疫苗再爆1死！23歲陸軍接種一周後暴斃...生前無慢性疾病

▲南韓未滿30歲的士兵依計畫需接種輝瑞疫苗，圖為東奧選手接種輝瑞疫苗。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

南韓驚爆20多歲的陸軍在施打輝瑞疫苗後死亡的事件！根據韓媒《YTN》報導，一名在陸軍首都防衛司令部服役的23歲朴姓兵長，本月6日在部隊內接種輝瑞疫苗，沒想到昨（13）日上午7時45分卻被發現陳屍營區生活館（宿舍）內。

報導指出，年僅23歲的朴姓兵長距離退伍僅剩1周，沒想到在接種輝瑞疫苗約經過1周，卻突然發生如此憾事。家屬表示，朴姓兵長生前並無罹患特殊的慢性疾病，屍體外觀也未出現施暴、受虐傷痕，且也沒有其他較特殊的疑點，懷疑死亡原因可能與疫苗有關。

軍方已將朴姓兵長的遺體送往陸軍首都綜合醫院進行解剖，盼釐清正確的事故原因，同時委由疾病管理廳，調查死因與疫苗之間有無存在關聯性。此次事故是軍方內部第2起在接種疫苗後死亡的案例，先前一名40多歲的士兵在完成2劑AZ疫苗接種後，於7天後被診斷為腦死，3天後死亡。據悉，南韓政府向未滿30歲的士兵施打輝瑞疫苗。

根據統計，南韓境內已有1183萬381人完成一次疫苗接種，占總人口比率為23%；有300萬4029人完成二次疫苗接種，占總人口比率為5.9%。

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