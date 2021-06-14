雨後地面驚破「詭異巨坑」　超深26秒片曝光！休旅車倒栽蔥遭吞噬

記者張寧倢／編譯

印度孟買最近一周以來連日降下豪雨，然而，網路上卻瘋傳一段令人吃驚的影片，其中一輛停在室外空地的汽車，車輛下方的土壤不明原因塌陷，幾乎有半個車身掉入這個像黑洞般的「巨大天坑」，而且坑洞之中滿是泥水，最後竟將整台車完全吞噬，但其他停放車輛卻仍是一動也不動。

▲網路上一段26秒影片顯示，印度一輛汽車遭巨大「詭異水坑」吞噬。（圖／翻攝自Facebook／Hindustani Bhau）

根據印度《Times Now》報導，印度經濟大城孟買6月迎來季風季節，過去一周以來連日發生強降雨，造成多處房屋坍塌、淹水的意外，還有11人被活埋喪命，地方政府宣布孟買進入高度警戒。然而，網路上近日卻瘋傳一段離奇影片，孟買一處室外停車場的地面突然破出大洞，直接吞噬了一台現代Venue休旅車。

這短26秒影片在一開始就能看見，一輛藍色SUV已有半個車身陷入地底的巨型水坑，幾乎只剩下後輪還勾在地面，但因為土層持續流失，導致車子越來越快地向下沉沒，最後呈現頭下腳上的垂直狀態，直接被這個「詭異天坑」吞噬，還能聽到影片拍攝者不敢置信地驚呼聲。奇怪的是，其他停放在旁邊的車輛都沒有受到影響，表示地底下是個形狀又直又深的水坑。

印度警方也在網路上發現這部影片，隨後展開調查，發現這塊區域以前是一口水井，後來當地人為了將土地挪作他用，便用水泥板將水井封住上蓋，最後變成一處停車場。但連日豪雨顯然對土壤結構造成損壞，導致地面突然塌陷，露出了原本的水井，所幸這次坍塌意外並未造成人員傷亡。

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